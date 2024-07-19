翁靜晶計劃開免費動物診所

翁靜晶在座談會上談歐陽炳強個案，透露顏卓靈早前找她問有關歐陽炳強的事，就知有電影公司想拍這個故事，「不時有電影公司問我攞資料，亦有很多市民大眾向我諮詢意見，但我沒那麼多時間，而且我身為律師，諮詢都要收費，不可以有問必答，除非好有交情，好似《金手指》上映時，uncle楊受成親自搵我，想我在頻道上講這個人物，我就一定要幫，而我就將收到的費用捐出去做慈善用途」。

任何法律行動都不會講

對於有人在網上發表質疑翁靜晶律師專業資格的言論，翁靜晶曾在其網上頻道表示會出律師信，前日問到此事時，她表示任何法律行動都不會講，「部署都不會公開講。有些人要睇自己身分，大家有很大距離，所以沒什麼好處，而且何家會保護我，有此事都不是我要做就做，我有事老公都不會不理。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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