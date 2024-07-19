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娛樂

佘詩曼自爆考試想過出貓 驚被捉到最終放棄

【明報專訊】佘詩曼（阿佘）參與慈善籌款節目《星光熠熠耀保良》，昨日現身校園為節目環節錄影。她以一身「新聞女王」打扮出現，與一班小學生和校長合照留念，其間有傾談互動，交流學習心得，分享正向思維。

阿佘表示學生年代曾經歷反叛和迷惘期，學業也試過不及格，遭家長責備，有想過為考獲好成績作弊，不過最終打消念頭，「我中、英、數成績都可以，但覺得中史科最難，要記好多人物、年分、朝代及地理，曾想過出貓，但後來想深一層，萬一被發現捉到會被取消資格，所以不敢，唯有讀到就讀，盡力而為」。她記得當年會考放榜時心情很緊張，也經歷過頻撲周圍搵學校，後來才到瑞士繼續升學。她明白學生與家長在教育方面都面對很大壓力，最緊要懂得減壓。

分享增強記憶妙法

阿佘入行後要接拍古裝歷史劇，自嘲「真係有今日！」不過由於太喜歡演戲，加上長期自我訓練記憶力，故念冗長對白也不覺得難記或辛苦。她分享增強記憶妙法，「記得當年拍《宮心計》，監製要求一字不漏；拍《金枝慾孽》的對白就更加難念。於是我用背默方法，背完就寫一次出來，幫助加深記憶，現在無論拍古裝定時裝劇，我仍用同樣方法」。她表示現時將自己沉澱，等待《新聞女王2》劇本，準備就緒才開工。

不知楊思琦被欺凌

提到梁思浩早前在網上頻道節目爆料，指楊思琦當年在他面前呻拍劇遭同劇霸氣女演員杯葛欺凌，梁思浩曾為楊思琦出頭，後來才知原來楊思琦扮可憐博同情。有網民聯想起早年曾有報道，楊思琦拍劇集《無名天使3D》傳遭阿佘和郭羡妮聯手欺凌。阿佘聞言回應，指該劇拍了多年，記憶已很模糊，只記得是3個港姐合作，「我只記得要接受訓練打功夫，拍攝時天氣又熱，真的好辛苦，打到嘔！（有人被指遭欺凌？）真的嗎？我沒有留意！」

記者：林蘊兒

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