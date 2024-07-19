唐鶴德發聲明澄清：我仍然獨居 稱與史先生是沒有承諾的朋友關係

娛樂組

近日唐鶴德與新歡的傳聞在內地網瘋傳，由於有小男孩的合照，惹揣測是兩人搵代母生仔，又有指史姓男搬到張國榮生前與唐鶴德的愛巢同居，又傳張國榮的骨灰至今仍安放在故居內。不少網民就傳聞感激動，在唐鶴德的社交網洗版式留言，有質疑他多年來對哥哥的情深真假，亦有斥責他「背叛」，為此唐鶴德一度將社交網由公開改為私人帳號，直至昨日才回復公開。

沒找代母生育小朋友

唐鶴德就傳聞作三點聲明公開回應：「我對最近發生的一些事情，令愛護哥哥的『哥』迷產生誤會和不安，我對此致以萬分的歉意！我會深刻檢討，反省自己的行為和表現！但以下有幾點我想澄清的：1我已搬離和哥哥的舊居十多年了，哥哥離開後我是獨居，現在仍然是獨居。2我和史先生是沒有承諾的朋友關係，我們是兩個獨立個體。3我沒有找代母生育小朋友，你們見到的小朋友都是朋友的小孩，我跟兩位小朋友像爺孫關係更多一些。我自問我一生都以真誠的態度對待我的親人和朋友，若這次的行為對大家造成不敬，我在此再深深的一鞠躬，向大家致以無比的歉意。」

陳淑芬不認識史先生

張國榮經理人陳淑芬前日接受內地傳媒直播訪問，她回應道：「這兩天，我有看過大家的留言，但是大家都知道我一向的作風，就是我不八卦其他的事。大家留言說的東西，如果不是當事人直接跟我說，我不會相信，亦不會理會。我有很多好朋友都是名人，他們都有很多心底話跟我說。他們不主動跟我說，我不會為外間傳言問他們，所以我只可以說，我其實看的不多，只看了一兩張照片。我不認識這個人的這些事情，所以到目前為止，我沒有理由因為外面的謠傳而去問當事人，沒這個必要，亦不是我一向的作風。除非有一天他主動跟我說，我知道他也希望想讓大家知道，那我可能跟大家說，但到目前為止，我沒有什麼可以跟大家說，因為我真的不認識你們講的東西，不了解和不知道講的是什麼。這個人我不認識，連名字都沒有聽過，我只可以說，我愛哥哥，是很簡單的愛。我一直覺得愛哥哥的歌迷是很有修養，他們做的事，很多我都欽佩。」陳淑芬再補充不認識「史先生」，唐鶴德之前沒向她提及此人，網傳一張大合照，她跟「史先生」同場，是唐鶴德的60歲生日派對，現場有三分一客人，她是不認識的。

網民撐唐鶴德不用道歉

早在唐鶴德發聲明前，已有網民聲稱要篤爆謠言，指跟唐鶴德合照的兩名小朋友是去年與父母來港生活的，跟唐鶴德完全沒有關係；又有斥造謠者是沒有證據的編造故事刷流量。唐鶴德再公開社交網帳戶後，很多網民留言力撐他不用道歉，「粉絲們到底哪來的臉去道德綁架別人的生活啊！」、「我不懂為什麼唐生需要道歉，那些道德綁架的在想什麼？」、「哥哥都會想你好好的生活！愛哥哥的歌迷一定明白你！」也有鼓勵「笑罵由人，灑脫地做人」，重新快樂生活。