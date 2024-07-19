明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

唐鶴德發聲明澄清：我仍然獨居 稱與史先生是沒有承諾的朋友關係

【明報專訊】張國榮（哥哥）逝世21年，生前摯愛唐鶴德（唐唐）自2015年4月1日哥哥死忌或其他重要日子，都會在在社交平台上載兩人昔日的生活照，跟「哥迷」同分享；他曾寫道：「死生契闊，與子成說。執子之手，與子偕老。」近日內地網瘋傳唐鶴德疑有新歡，是比他年輕27歲的史姓新歡，對方手臂滿紋身，被形容為「花臂男」，有傳他的手腕還紋上「唐」字，甚至傳兩人請代母誕下兒子；網傳不少唐鶴德跟兩個小男孩的照片。傳聞經幾日發酵，昨日唐鶴德公開回應，就傳聞令「哥迷」不安感歉意，亦交代跟史姓男的關係。

娛樂組

近日唐鶴德與新歡的傳聞在內地網瘋傳，由於有小男孩的合照，惹揣測是兩人搵代母生仔，又有指史姓男搬到張國榮生前與唐鶴德的愛巢同居，又傳張國榮的骨灰至今仍安放在故居內。不少網民就傳聞感激動，在唐鶴德的社交網洗版式留言，有質疑他多年來對哥哥的情深真假，亦有斥責他「背叛」，為此唐鶴德一度將社交網由公開改為私人帳號，直至昨日才回復公開。

沒找代母生育小朋友

唐鶴德就傳聞作三點聲明公開回應：「我對最近發生的一些事情，令愛護哥哥的『哥』迷產生誤會和不安，我對此致以萬分的歉意！我會深刻檢討，反省自己的行為和表現！但以下有幾點我想澄清的：1我已搬離和哥哥的舊居十多年了，哥哥離開後我是獨居，現在仍然是獨居。2我和史先生是沒有承諾的朋友關係，我們是兩個獨立個體。3我沒有找代母生育小朋友，你們見到的小朋友都是朋友的小孩，我跟兩位小朋友像爺孫關係更多一些。我自問我一生都以真誠的態度對待我的親人和朋友，若這次的行為對大家造成不敬，我在此再深深的一鞠躬，向大家致以無比的歉意。」

陳淑芬不認識史先生

張國榮經理人陳淑芬前日接受內地傳媒直播訪問，她回應道：「這兩天，我有看過大家的留言，但是大家都知道我一向的作風，就是我不八卦其他的事。大家留言說的東西，如果不是當事人直接跟我說，我不會相信，亦不會理會。我有很多好朋友都是名人，他們都有很多心底話跟我說。他們不主動跟我說，我不會為外間傳言問他們，所以我只可以說，我其實看的不多，只看了一兩張照片。我不認識這個人的這些事情，所以到目前為止，我沒有理由因為外面的謠傳而去問當事人，沒這個必要，亦不是我一向的作風。除非有一天他主動跟我說，我知道他也希望想讓大家知道，那我可能跟大家說，但到目前為止，我沒有什麼可以跟大家說，因為我真的不認識你們講的東西，不了解和不知道講的是什麼。這個人我不認識，連名字都沒有聽過，我只可以說，我愛哥哥，是很簡單的愛。我一直覺得愛哥哥的歌迷是很有修養，他們做的事，很多我都欽佩。」陳淑芬再補充不認識「史先生」，唐鶴德之前沒向她提及此人，網傳一張大合照，她跟「史先生」同場，是唐鶴德的60歲生日派對，現場有三分一客人，她是不認識的。

網民撐唐鶴德不用道歉

早在唐鶴德發聲明前，已有網民聲稱要篤爆謠言，指跟唐鶴德合照的兩名小朋友是去年與父母來港生活的，跟唐鶴德完全沒有關係；又有斥造謠者是沒有證據的編造故事刷流量。唐鶴德再公開社交網帳戶後，很多網民留言力撐他不用道歉，「粉絲們到底哪來的臉去道德綁架別人的生活啊！」、「我不懂為什麼唐生需要道歉，那些道德綁架的在想什麼？」、「哥哥都會想你好好的生活！愛哥哥的歌迷一定明白你！」也有鼓勵「笑罵由人，灑脫地做人」，重新快樂生活。

相關字詞﹕陳淑芬（陳太） 唐鶴德（唐唐） 張國榮（哥哥）

上 / 下一篇新聞