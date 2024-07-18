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娛樂

【開箱】《陽子之旅》菊地凜子搭順風車啓發人生

【明報專訊】憑荷李活片《巴別塔》提名奧斯卡最佳女配角的43歲日本女星菊地凜子，去年在日本電影《陽子之旅》扮演個性內向的宅女，橫掃上海國際電影節、日本TAMA電影獎及日本電影專業大獎最佳女主角，今天（18日）終於在港開畫。

《陽子之旅》講述42歲陽子個性封閉，18歲離家出走，搬到東京生活，從此再沒與家人聯絡，某日接到父親離世消息，身為家中長女的她，被迫返回故鄉青森。陽子本來跟堂兄工藤茂（竹原和生飾）一家四口同車，途中發生意外，獨留在高速公路的休息站，距離父親喪禮舉行只剩24小時，身無分文的陽子如何跨越658公里旅程？

陽子嘗試搭順風車，過程並不順利，加上不善與人溝通，令回鄉之路更艱難。途上遇上單親媽媽立花久美子（黑澤明日香飾）、背包旅客小野田麗莎（三上愛飾）、作家若宮修（濱野健太飾）、老夫婦及地震災區義工等。陽子跟這些陌生人相遇，人生獲得啓發，例如首次截車，陽子坐在車廂後座，立花久美子不悅，認定陽子無禮，只視她為司機，故意把她送到偏僻的休息站，害她捱冷；其後陽子遇上若宮修，竟要求她「車費肉償」，至於順路卻拒載的司機更是不少。

小田切讓扮演亡父

幸好陽子遇上好心人，例如善良的老夫婦給她衣服替換，又拜託友人送陽子一程；另有年輕父子請親友駕駛電單車，直接把陽子送回家。這趟旅程改變陽子生命，由孤獨怯懦，逐漸打開心屝，最後把埋藏心底多年的悔恨一一道出。其實陽子與父親關係並不好，她離家到東京想創一番事業，可惜發展不如意，為免家人知道她失敗，從此拒絕聯繫，個性變得愈來愈封閉，繼而失去與外界溝通的能力，最終變成宅女。菊地凜子演技收放自如，演活封閉內向中女，影后實至名歸。

《東京鐵塔》小田切讓扮演陽子父親工藤昭正，以40多歲外表示人，跟陽子年齡相若，安排看似奇怪，其實是想表達陽子回憶中父親模樣，因她18歲以後再沒回家，對父親的印象仍然停留在那一刻。小田切讓在陽子回鄉途中，彷如鬼魂般出現，由始至終一言不發，卻迫使陽子面對埋藏心深處的家庭創傷。

呼應311大地震

戲中陽子在一日之內，由東京趕返家鄉，足迹遍踏日本東北部的福島、宮城、岩手及青森。曾經執導《養慾之恩》的導演熊切和嘉實地取景，透過高速公路、休息站和小鎮，以荒涼空曠的場景，襯托陽子的孤獨。陽子被遺棄在福島縣相馬市大洲海岸，這裏正是日本311大地震受海嘯衝擊的災區，導演選址的目的，正是讓天災造成的悲劇與陽子背負的個人傷痛互相呼應。值得一提的是，前美國樂隊Sonic Youth結他手Jim O'Rourke擔任《陽》片配樂，並為日本女歌手石橋英子主唱《Nothing As》創作片尾曲。

上映日期：7月18日

相關字詞﹕菊地凜子 日本電影 陽子之旅 開箱

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