吳宇森重拍《喋血雙雄》預告首曝光 簡東拿反派造型霸氣 教堂放白鴿經典再現

《喋血雙雄》1989年在港上映，故事講述周潤發扮演職業殺手小莊，某次行動誤傷酒廊女歌手珍妮（葉蒨文飾），令他心懷愧疚，為幫她恢復視力，急需巨款支付眼角膜移植手術。警探李鷹（李修賢飾）調查案件，跟小莊惺惺相惜，最後攜手抗敵。此片贏得第9屆香港電影金像獎最佳導演及剪接，美國《時代》雜誌更列為20世紀亞洲十大電影。

建議楊紫瓊扮女警

1992年美國電影公司宣布籌拍荷李活版《喋血雙雄》，原定計劃由《衝上雲霄》李察基爾（Richard Gere）和金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）主演，其後擔心二人角色被誤解為同性戀者，監製張家振建議改由楊紫瓊扮演女警，可惜最後不了了之。2007年傳由《第三種愛情》韓國導演李宰漢接棒，計劃仍然胎死腹中，直至2015年終於敲定吳宇森重新執導，《幕後嫌疑犯》拜仁夏格蘭（Brian Helgeland）編劇，《黑豹》雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）演出，後因網民強烈反對，她以檔期不合為由辭演，加上去年發生美國編劇及演員公會罷工，拍攝計劃再度擱置，及後改由妮坦莉艾曼紐頂上，終於開拍有期。

美版《The Killer》跟港產片《喋血雙雄》的最大分別在於把周潤發的殺手角色，改由妮坦莉艾曼紐演出，講述她飾演女殺手Zee到巴黎夜店執行任務，發現目標人物是失明少女Jenn而不忍下手，結果被殺手組織視為叛徒，彼此關係破裂，加上黑人刑警（奧馬斯飾）插手調查，更令Zee進退兩難。《阿凡達》森禾霍頓（Sam Worthington）和簡東拿亦會參演，前者扮演妮坦莉的接頭人Finn，亦即港版的朱江角色；後者飾演終極反派，等同成奎安的社團頭目汪海。

預告片充斥慢動作

從預告片段可見，《The Killer》貫徹吳宇森的港式暴力美學，無論是妮坦莉艾曼紐手執雙槍殺敵、她跟奧馬斯持槍對峙、抑或二人在白鴿飛舞的教堂內攜手對付殺手組織，大部分動作場面都以「吳宇森式」慢動作呈現，忠實粉絲看罷，肯定有親切感。值得一提的是簡東拿扮演終極反派，金絲眼鏡配合白鬚造型，盡顯「大帝」霸氣，令人望而生畏。