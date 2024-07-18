【娛樂場】楚原電影回顧展 重映橫跨3個年代佳作

籌備過程一波三折

鮮浪潮副主席、回顧展策劃舒琪導演透露2019年開始醞釀策劃楚原電影回顧展，楚原拍攝超過120部作品，一半以上是佳作，「當時已預見它的規模不會很小，我們能否負擔是個疑問，再加上楚原的作品數量龐大，光是看片已是一項不大不小的『工程』，更遑論篩選放映片目的標準、種種資料蒐集的工作」。他稱在策展方面，尋找其他合作者也是一件不容易的事情，楚原一生跨越了香港電影最重要的粵語片、國語片和港產片時期，晚年在電視處境劇和劇集的演出更使他成家傳戶曉的名字，「對這幾方面都有通盤認識、願意擺脫和釐清一些過時，或已經證明未必準確的觀點的研究者或評論人，又可以騰出時間來，坦白說並不多。然後社會出現了變化和新冠疫情，『焦點影人』這項目只好把焦點先集中在其他導演身上，直到2022年2月21日，楚原離世。我們決意立刻付諸行動，即使在沒有很好的條件和準備下，開始策劃今次這個回顧展……楚原和他的電影實在太需要我們多點認識，特別是年輕觀眾。所以在平衡了各種考慮後，我們訂出了連同『參考電影』，共放映30部作品的範圍」。

對藝術有個人見解

1968年的《紫色風雨夜》成回顧展開幕電影，由謝賢、南紅、蕭芳芳和曾江等主演。劇情講述青年作曲家林文聲（謝賢飾）懷才不遇，得音樂教授王老師和麗儀（南紅飾）父女一直扶持，他與麗儀相戀。其後林文聲的才華獲紫燕歌舞團首席演員張紫燕（蕭芳芳飾）賞識，向劇團導演江志威（曾江飾）推薦演出其劇作《紫色風雨夜》。林文聲一夜成名，有些飄飄然，從此耽於酬酢，冷落老師與麗儀，且移情於張紫燕……直至林文聲赴歐洲巡迴演出前夕，王老師離世，喚醒了他的良心。

楚原曾解說這部電影，「《紫色風雨夜》是一個藝術家的故事，創作意念是從一首叫《落霞孤鶩》的粵曲而來……我偏愛片中說到藝術家得到成就後的那份『醉』，即那種一朝得志、語無倫次，千人叫、萬人喚的虛浮感覺。真正的藝術應該是踏實一點，不一定要有很多fans支持才算是有藝術成就」。

閉幕電影是1977年的《白玉老虎》， 楚原跟古龍聯合編劇，狄龍、岳華、施思、爾冬陞與羅烈等主演。回顧展其他電影包括《含淚的玫瑰》、《清明時節》、《我愛紫羅蘭》、《玉女添丁》、《可憐天下父母心》、《天涯．明月．刀》、《瘋婦》、《大丈夫日記》、《雪兒》與《七十二家房客》等。

楚原電影回顧展

日期：7月26日至8月26日

地點：百老匯電影中心