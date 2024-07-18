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娛樂

賀創粵劇團25周年 文華梁非同演任白戲寶致敬梨園前輩

【明報專訊】粵劇女文武生文華創辦的天馬菁莪粵劇團成立25周年，為團慶特別計劃一系列活動，團長文華特別向梨園前輩任劍輝、白雪仙及唐滌生致敬，選演4齣任白戲寶，包括《紫釵記》、《再世紅梅記》、《帝女花》和《販馬記》，邀請近年大受歡迎的新貴花旦梁非同合作。文華讚梁非同有令人憐愛的古典美，骨子裏又帶有傲氣，是很難得的對手。梁非同表示《紫釵記》是戲寶中最難演，考驗唱功和演繹，是考牌之作。

記者：林祖傑

《紫釵記》與《再世紅梅記》分別於今、明兩晚假高山劇場新翼演藝廳演出；《帝女花》和《販馬記》則於9月28、29日在同一場館公演。文華表示選擇演出任白戲寶，希望將經典傳承給下一代，又特別在製作上加上字幕和註釋，盼令年輕觀眾容易理解，舞台的燈光與製作也希望達到現代感，「讓經典的戲寶傳承落去，一定要與時代接軌」。

文華稱今次演出特別要感謝曾參與雛鳳鳴劇團，隨靚次伯學習的森哥（廖國森）參與，相信有這名任白經典作品的承傳人之一坐鎮，能大大增加團隊信心，同時很開心《紫釵記》和《再世紅梅記》反應熱烈，門票售罄，盼9月演出的《帝女花》與《販馬記》同樣大賣。

劇迷來信求合作

文華表示和梁非同相識8年，2016年首次合作，之後陸續有不同機會合作演出，2021年自己的粵劇團首次邀請對方合作新劇，大讚梁非同拿揑得好亦演得好，大受劇迷喜愛。

2023年文華與梁非同跟香港中樂團合作唱任白組曲，有很大迴響，文華稱有很多劇迷來信希望她與梁非同能合演任白戲寶，故今次決定邀對方一起演繹經典，「梁非同有種令人憐愛的古典美，骨子裏又有種傲氣的演員，不易找得到，覺得她很適合演仙姐（白雪仙）一系列的戲。演任白戲寶真的好難，雖然她是很年輕的演員，不過演出已經很成熟，加上她好叻，得到香港藝術發展局頒發『藝術新秀獎（戲曲）』，已證實她的實力有一定成就，但我不是因為梁非同獲獎而邀合作，之前已屬意她演出，雖然梁非同沒有演過《紫釵記》，但她亦明言有信心演出」。

梁演《紫釵記》有一定壓力

梁非同很開心能與文華的劇團合作，大讚劇團團員很有熱誠，曾跟隨劇團到桂林交流，是個很開心的回憶，相信今次合作亦會是很開心的演出。問演繹大前輩仙姐的戲寶可會感壓力？她承認：「一定有！加上戲寶當中《紫釵記》是最難演，演出所花的能量要很大，在唱功和演戲都是很大考驗，對我而言絕對是考牌之作。」

不敢邀仙姐欣賞

梁非同表示不會跟足仙姐演繹方法，認為每個演員有自己的演繹風格，當然會參考前輩的特別唱腔和演繹方式，再理解消化於舞台呈現角色，希望自己的演出能感動觀眾。她透露每逢農曆新年都會向仙姐拜年，相信對方已知道她今次演出，但不敢邀仙姐到場欣賞。

身為新貴花旦，梁非同演出機會接踵而來，劇接劇的她強調有信心應付到今次演出，體能方面有一直練功，所以沒有問題，「有學習的機會，一定會盡力演出」。

（粵劇文化專刊）

相關字詞﹕販馬記 帝女花 再世紅梅記 紫釵記 梁非同 文華創辦之天馬菁莪粵劇團成立25周年

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