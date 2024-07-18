Tyson Yoshi牛一開工搵真銀 魏浚笙想反傳統 提議女友求婚

Jeffrey右手手腕貼膠布，解釋煮日式火鍋壽喜燒時不慎燙傷，不擔心留疤痕，認為男人有一兩條疤痕才夠Man。Tyson Yoshi提議他紋身，試將女友名字紋在疤痕位置當掩飾，Jeffrey笑而不語。對於Tyson Yoshi演出時向女友求婚，Jeffrey深受感動讚好甜蜜，暫時無意效法，「未知幾時求婚，據我10年觀察，女友不鍾意搞大龍鳳，反而我有少女心，想要驚喜，視乎當下心情。或者反傳統由她先向我求婚，等我講『Yes』，然後全程由我着手籌備婚禮」。

記者：林蘊兒