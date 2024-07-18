方力申拒談前度鄧麗欣新戀情 黃翠如帶「奧運天書」飛巴黎

小方舊愛鄧麗欣公開認戀6呎高台灣型男，問他有否送祝福？小方說：「這個好問題，其實做藝人好難，回應畀人鬧，不回應又畀人鬧，不喜歡你的人乜都有得鬧，今次我想試試不回應，睇大家鬧我什麼再回應。」提到他日前到倫敦欣賞網球賽巧遇荷李活巨星湯告魯斯，小方笑言「搲爛塊面」自薦合作拍戲。

黃翠如首次擔任奧運節目主持，下周一（22日）啟程飛巴黎實地採訪，她展示1吋厚有268頁的「奧運天書」，稱要帶上機閱讀，「我主要負責奧運旅遊資訊、周邊氣氛，要親自搵很多資料，感覺似回到以前拍旅遊節目」。黃翠如大爆老公蕭正楠擔心她失魂，叫她帶兩部電話，又準備了掛心口的袋仔，同事亦提醒搭地鐵要小心扒手，不要帶證件和錢出街，只帶一張信用卡。

記者：鍾一虹