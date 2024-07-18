詹天文DSE成績比預期好 鍾柔美稱結果可接受

【明報專訊】中學文憑試（DSE）昨日放榜，鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）同為應屆考生，二人分享收到成績單心情，未有公布分數，亦沒有透露會報考哪間心水大學。向來成績優異的Yumi談放榜心情未算太興奮，「唉……終於放榜，過去一段時間和這幾天，心情既緊張又有少許壓力。我同自己講，無論成績如何，都要保持平常心面對，收到結果時，是可以接受。現在忙揀選心水大學和有興趣學科，大家不需要擔心，我好開心，因等出成績等很久，終於等到。」Yumi希望之後一切順利，強調會繼續做好自己，做到100分。