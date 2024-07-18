蔡一傑新書談入廚 難忘硬食梅艷芳未熟雞翼 胡慧中何志平吻賀愛女出詩集

記者：柯美

攝影：劉永銳

胡慧中與何志平現身吻賀愛女出詩集，何嘉珍稱由細到大喜歡寫一些發泄感情的詩、語錄和鼓勵人生的說話。身旁的胡慧中自言從來沒鼓勵女兒寫詩，只想做虎媽，希望女兒讀數學、化學和物理，將來做科學家和醫生，又安排游水、打波和騎馬等活動，什麼都給女兒嘗試，但對方全部不喜歡，浪費她的心機，「她就是喜歡躲在房內寫詩，我也無言」。

胡看好女兒有望成張愛玲

直至胡慧中看完女兒詩集其中一首《母親的海》大為感動，才決定鼓勵和幫助女兒出詩集，「有日我回家，她給我看這首詩，我睇到眼濕濕，好感動，不敢相信出自她手筆，女兒將來可能是第98個張愛玲，既然有機會，不可以抹煞她的火苗。我不需要她光宗耀祖和為我爭光，她做自己想做的事便可，所以我十幾年前已放棄做虎媽，只要不犯法，任由她成長」。

問何嘉珍只寫詩給媽媽，沒寫給爸爸，父親會否呷醋？她表示沒有，「爸爸有幫我寫序，小時候寫的詩，父親都看過，沒給任何評語，但有轉給朋友看」。胡慧中爆老公有少許呷醋，笑言呷醋也是家庭樂趣，不可以常常那麼甜蜜。問何嘉珍會否再出書？她說順其自然，寫作要時間和靈感。胡慧中說：「女兒出世時沒想過她今日成為作者出書，對她來講夢想成真，對我則是不可思議，像發夢一樣不真實。」

梅姐最愛薑葱炒蟹

蔡一傑出席新書《傑少煮意》分享會，大談下廚心得，大批粉絲到場支持。他說小時候家境清貧，從小跟母親去街市買餸並入廚房幫手，培養下廚興趣，沒想到做網上頻道吸納一班小粉絲。

蔡一傑稱很多藝人朋友試過他的廚藝，吃得最多是梅艷芳（梅姐），她最愛薑葱炒蟹，還大爆試過食梅姐煮的草菇炆雞翼，笑言冒着生命危險吃，賣相好靚，但未熟，當時梅姐被取笑後說：「咁你哋食唔食。」蔡一傑說：「她難得入廚，當然生都要食。」

李龍基女兒不介意被指是新歡

無綫娛樂新聞台主播賴彥妤舉行新書《治癒哲學 Vilosophy》簽名會，李龍基、支嚳儀和黃洛妍等到場支持。賴彥妤透露送新書給李龍基，他將書轉給在獄中服刑的未婚妻王青霞（Chris），希望幫到對方。李龍基表示Chris喜歡看書，他送了60多本書到監獄，給未婚妻睇書可打發時間。他原定本月21日在麥花臣場館舉行演唱會，主辦單位日前稱因不可抗力因素宣布延期，李龍基解釋由宣布舉行至開騷時間太倉促，未知延期至何時。

早前他與女兒同行被誤會另結新歡，李龍基跟女兒說：「現在很多人影我，與我一起，可能會被人誤會你是我新女友，女兒話不介意，報道出街後，她沒有不開心。為怕惹人誤會，我現在好避忌，不會單獨與異性同行。」

支嚳儀傳短訊關心龍婷

龍婷近日與已婚演唱會製作人丘亞葵爆緋聞，跟龍婷參加同屆《中年好聲音》的支嚳儀承認有傳短訊給對方，「希望她可以度過情緒。（她不開心？）有那麼多新聞都會有點感覺，希望她無事」。她表示龍婷較少談感情事，不太清楚對方感情生活。談到外界不明丘亞葵說Hello kiss的定義？支嚳儀不知如何答。在旁的李龍基笑問：「我們可否示範一次？」然後再說：「講笑啫，當眾無所謂，被偷影就唔好。」

吳思遠最嬲痛失李小龍故居

資深電影人吳思遠出席《香港電影裏戲外傳奇》座談會，分享拍戲經歷和點滴，透露見證香港電影業最輝煌時期與興衰，由無到有，由弱到強，值得驕傲是香港電影可去到全世界，講起李小龍、成龍和李連杰，無人不曉，所以現在政府要說好香港故事，倒不如再拍好香港電影。

吳思遠談到最嬲是李小龍故居原本應改做博物館，屋主願意捐出，因政府不肯滿足對方一要求而告吹，又拒絕讓他去傾，之後拆了是損失，寶物不知寶。他稱香港很多電影人愛國和香港，當年內地有災情，電影界一呼百應籌款賑災，「國家有困難我們幫，所以今日香港電影有困難，國家是否要幫？我那麼激動，因為我緊張，再這樣下去，香港電影就嚟冇㗎啦！」

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