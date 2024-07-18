明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

蔡一傑新書談入廚 難忘硬食梅艷芳未熟雞翼 胡慧中何志平吻賀愛女出詩集

書展2024｜胡慧中棄做虎媽 對女兒何嘉珍出詩集感不可思議

【明報專訊】書展昨日開幕，不少出書的藝人和名人舉行活動及講座，包括胡慧中與民政事務局前局長何志平女兒何嘉珍出詩集《相信光》，父母現身撐場，胡慧中自爆曾是虎媽，不喜歡囡囡躲在房內寫詩，其後看過女兒一篇關於母親的詩後，大為感動，決定鼓勵及助對方出詩集。蔡一傑推出《傑少煮意》分享下廚心得，大爆難忘曾品嘗梅艷芳未煮熟的雞翼。李龍基現身捧娛樂台主播新書簽名會，透露未婚妻王青霞在獄中愛看書，已送了60多本書給她看。

記者：柯美

攝影：劉永銳

胡慧中與何志平現身吻賀愛女出詩集，何嘉珍稱由細到大喜歡寫一些發泄感情的詩、語錄和鼓勵人生的說話。身旁的胡慧中自言從來沒鼓勵女兒寫詩，只想做虎媽，希望女兒讀數學、化學和物理，將來做科學家和醫生，又安排游水、打波和騎馬等活動，什麼都給女兒嘗試，但對方全部不喜歡，浪費她的心機，「她就是喜歡躲在房內寫詩，我也無言」。

胡看好女兒有望成張愛玲

直至胡慧中看完女兒詩集其中一首《母親的海》大為感動，才決定鼓勵和幫助女兒出詩集，「有日我回家，她給我看這首詩，我睇到眼濕濕，好感動，不敢相信出自她手筆，女兒將來可能是第98個張愛玲，既然有機會，不可以抹煞她的火苗。我不需要她光宗耀祖和為我爭光，她做自己想做的事便可，所以我十幾年前已放棄做虎媽，只要不犯法，任由她成長」。

問何嘉珍只寫詩給媽媽，沒寫給爸爸，父親會否呷醋？她表示沒有，「爸爸有幫我寫序，小時候寫的詩，父親都看過，沒給任何評語，但有轉給朋友看」。胡慧中爆老公有少許呷醋，笑言呷醋也是家庭樂趣，不可以常常那麼甜蜜。問何嘉珍會否再出書？她說順其自然，寫作要時間和靈感。胡慧中說：「女兒出世時沒想過她今日成為作者出書，對她來講夢想成真，對我則是不可思議，像發夢一樣不真實。」

梅姐最愛薑葱炒蟹

蔡一傑出席新書《傑少煮意》分享會，大談下廚心得，大批粉絲到場支持。他說小時候家境清貧，從小跟母親去街市買餸並入廚房幫手，培養下廚興趣，沒想到做網上頻道吸納一班小粉絲。

蔡一傑稱很多藝人朋友試過他的廚藝，吃得最多是梅艷芳（梅姐），她最愛薑葱炒蟹，還大爆試過食梅姐煮的草菇炆雞翼，笑言冒着生命危險吃，賣相好靚，但未熟，當時梅姐被取笑後說：「咁你哋食唔食。」蔡一傑說：「她難得入廚，當然生都要食。」

李龍基女兒不介意被指是新歡

無綫娛樂新聞台主播賴彥妤舉行新書《治癒哲學 Vilosophy》簽名會，李龍基、支嚳儀和黃洛妍等到場支持。賴彥妤透露送新書給李龍基，他將書轉給在獄中服刑的未婚妻王青霞（Chris），希望幫到對方。李龍基表示Chris喜歡看書，他送了60多本書到監獄，給未婚妻睇書可打發時間。他原定本月21日在麥花臣場館舉行演唱會，主辦單位日前稱因不可抗力因素宣布延期，李龍基解釋由宣布舉行至開騷時間太倉促，未知延期至何時。

早前他與女兒同行被誤會另結新歡，李龍基跟女兒說：「現在很多人影我，與我一起，可能會被人誤會你是我新女友，女兒話不介意，報道出街後，她沒有不開心。為怕惹人誤會，我現在好避忌，不會單獨與異性同行。」

支嚳儀傳短訊關心龍婷

龍婷近日與已婚演唱會製作人丘亞葵爆緋聞，跟龍婷參加同屆《中年好聲音》的支嚳儀承認有傳短訊給對方，「希望她可以度過情緒。（她不開心？）有那麼多新聞都會有點感覺，希望她無事」。她表示龍婷較少談感情事，不太清楚對方感情生活。談到外界不明丘亞葵說Hello kiss的定義？支嚳儀不知如何答。在旁的李龍基笑問：「我們可否示範一次？」然後再說：「講笑啫，當眾無所謂，被偷影就唔好。」

吳思遠最嬲痛失李小龍故居

資深電影人吳思遠出席《香港電影裏戲外傳奇》座談會，分享拍戲經歷和點滴，透露見證香港電影業最輝煌時期與興衰，由無到有，由弱到強，值得驕傲是香港電影可去到全世界，講起李小龍、成龍和李連杰，無人不曉，所以現在政府要說好香港故事，倒不如再拍好香港電影。

吳思遠談到最嬲是李小龍故居原本應改做博物館，屋主願意捐出，因政府不肯滿足對方一要求而告吹，又拒絕讓他去傾，之後拆了是損失，寶物不知寶。他稱香港很多電影人愛國和香港，當年內地有災情，電影界一呼百應籌款賑災，「國家有困難我們幫，所以今日香港電影有困難，國家是否要幫？我那麼激動，因為我緊張，再這樣下去，香港電影就嚟冇㗎啦！」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕蔡一傑 胡慧中與何志平女兒何嘉珍

上 / 下一篇新聞