【開箱】《她的日與夜》少女變大媽破奇案

少女失業再培訓

《她的日與夜》屬於職場喜劇，由《大力女子都奉順》李亨民執導，《黑道律師文森佐》朴志夏編劇，講述年輕待業女生李微進（鄭恩地飾），多次投考公務員失敗，對人生感絕望之際，遇上流浪貓令她身體出現奇妙變化，白天變成大媽，晚上打回原形。微進化名林順（李姃垠飾）參加政府再培訓計劃，在檢察廳擔任助理，遇上完美主義者兼工作狂檢察官桂志雄（崔振赫飾）。

劇集最大看點是李姃垠與鄭恩地扮演同一角色，從表情、說話到動作，每個細節盡量配合，網民大讚「神同步」，尤其是李姃垠扮演林順，擁有50多歲大媽外表，靈魂卻是20多歲少女，不時流露「少女情懷」，心情好時聞歌起舞，加上待業多年，為了生計兼職無數，練得一身絕技，例如擔任網絡「水軍」，不單打字速度驚人，又熟悉年輕人潮語，角色設定相當有趣。李姃垠演技出色，成為收視功臣。

劇集另一賣點是加插懸疑奇案，講述區內發生連環殺人事件，其中一名受害者是桂志雄母親，他轉到小區當檢察官，就是為了暗中調查此案。某日桂志雄追捕疑犯時，後者遇上李微進，令她成為目擊證人，恐怕成為下一個襲擊目標。另外，人氣偶像高原（白敘厚飾）非法使用麻醉藥而被起訴，以入伍換取緩刑，在檢察廳當公益兵期間，被染毒狂迷襲擊，林順與桂志雄合力拯救高原，並把狂迷逮捕，二人因而捲入新型毒品漩渦。兩宗案件似乎互相關連，增加劇集追看性。

偶像大媽「忘年戀」

劇中愛情線也很有趣，桂志雄為了查案而認識李微進，但因前者只懂工作不諳愛情，二人關係變得曖昧。另一方面，高原早已發現林順真面目，不單為她保守秘密，又多次出手替她解圍，更不避嫌向林順示愛，令人產生「忘年戀」錯覺，這個複雜關係，為劇集製造不少笑料。

《她的日與夜》透過奇幻的故事設定，反映高齡人士重返職場的無奈。全球面對高齡化趨勢，長者不應再被視為無用或失去存在價值的階層。金像影帝羅拔狄尼路（Robert De Niro）與安妮夏菲維（Anne Hathaway）合演荷李活片《見習冇限耆》，同樣探討長者就業問題，跟《她的日與夜》題材相似，劇中林順透過再培訓計劃成為公務員，卻被指派洗廁所，直至救人有功，才獲破例升職助理。另外，劇集不忘諷刺韓國年輕人失業率高企，李微進投考公務員多年失敗，變成大媽才有機會就業。