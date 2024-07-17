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娛樂

61歲尊尼狄普暗撻28歲俄模 秘密拍拖三年 戀情曝光即刪親密合照

【明報專訊】《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）與《水行俠》安柏赫特（Amber Heard）2017年離婚後，互相控告對方家暴和誹謗，直至官司結束，男方傳與代表律師卡蜜兒華斯奎茲（Camille Vasquez）及祖艾莉里治（Joelle Rich）拍拖，緋聞最後不了了之。據英國《每日郵報》昨日報道，現年61歲的尊尼狄普其實另有新歡，正是比他年輕33歲的俄羅斯模特兒兼美容師Yulia Vlasova，二人秘密交往三年，隨着戀情曝光，女方立即刪除社交媒體合照，更覺欲蓋彌彰。

現年28歲的Yulia Vlasova，僅比緋聞男友尊尼狄普的女兒莉莉露絲狄普（Lily-Rose Depp）年長3歲，難怪「父女戀」曝光後，網民反應激烈，好奇她是何方神聖。據報Yulia是模特兒出身，目前定居布拉格，開設化妝及髮型設計工作室，2021年曾參加俄羅斯舉行「辦公室小姐」選美活動，冠軍可獲300萬盧布（約26.5萬港元）獎金，她入圍決賽但最終落敗。同年8月出席第55屆卡羅維瓦利電影節，剛好尊尼狄普到此宣傳，結果一拍即合。

疑為女友慶生

2022年尊尼狄普打贏誹謗官司後不久，即偕Yulia到布拉格欣賞結他手好友Jeff Beck音樂會，並到後台「打卡」，事後她透過社交媒體Instagram（Ig）上載合照，二人並肩而站，其中一張更是男方輕吻其臉頰的自拍照，親密關係不言而喻。今年初，她又公開二人互摸大腿的照片並留言大讚男友「才華橫溢又有啟發性」。

Yulia的社交媒體Ig帳戶目前約有2.5萬名粉絲，人氣並不算高，因此兩年前公開拍拖合照，並未惹人注目。直至歐美傳媒昨日大肆報道戀情，她為避嫌即刪合照，但已引來數以百計粉絲留言，亦有網民化身「柯南」，聲稱從Yulia最近慶祝28歲生日的相片中，認出她的蛋糕正好放在尊尼狄普家中的咖啡桌上，附近還擺放了他的煙灰缸，如果證據屬實，即是二人相約慶生，反映關係密切。

關係似「拍散拖」

不過，《人物》雜誌引述知情人士透露，尊尼狄普與Yulia關係並非如傳媒所想般牢固，感覺就似「拍散拖」，而且從未以「男女朋友」稱呼對方。話雖如此，二人形影不離卻是事實，英國《每日郵報》上周四拍得兩人現身倫敦直升機場，表現仍然親暱，如果說他倆並非戀人，實在難以令人信服。

相關字詞﹕莉莉露絲狄普 Yulia Vlasova 尊尼狄普

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