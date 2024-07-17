【娛樂場】小塵埃新歌《煙消散了》 憂鬱中尋曙光

《煙消散了》旋律有種「破曉」感覺，歌詞帶出迷霧中滲出曙光的幻想，給人正能量。小塵埃稱此曲卻是於憂鬱中產生，Pollie說：「有段時間我哋心情好差，甚至歌都唔想聽。」

Jonathan與Pollie意識到不能就此下去，主動找些正面歌曲聆聽，其中紐西蘭歌手Kimbra歌曲《Miracle》影響他們最深，從而激發二人創作同樣可以鼓勵，照亮他人作品的念頭。

被周耀輝看透內心

小塵埃第二次與周耀輝合作，創作上雙方無太多討論。二人表示向來十分信任和尊重詞人，加上渴望知道詞人在他們的旋律中能夠得到怎樣的體會，一直沒有和詞人直接溝通的習慣，小塵埃笑言：「收到《煙消散了》感覺好有趣，好似畀人參透咗心事咁。」Pollie與Jonathan很好奇到底周耀輝是如何讀懂他們的內心。

大伙兒一起冒險

Jonathan找來J1M3一起編曲，新歌前奏的鼓聲和管樂有種浩浩蕩蕩出發的感覺，Jonathan表示渴望藉編曲帶出一種準備出海冒險的期待感，「呢個冒險其實有好多同伴一齊行，所以我喺副歌編曲度放咗『好疊馬』嘅人聲」。他解釋這些人聲是代表小塵埃一路走來的同伴，「小塵埃嘅冒險從來都唔止係我哋兩個人，係音樂伙伴、公司同事一齊冒險探索而嚟」。

《煙消散了》MV延續年初作品《Control Freak》，再度以動畫表達小塵埃所思所想。MV動畫繪製出花火大會的燦爛場景，小塵埃表示在台南旅行時有類似經歷，不過相比欣賞美景，充斥內心更多的是「恐懼」。Pollie說：「好記得隔籬有好多人各自各點煙花，超驚！」