明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】小塵埃新歌《煙消散了》 憂鬱中尋曙光

【明報專訊】Jonathan與Pollie組成的二人樂隊小塵埃（Lil' Ashes）今年推出第2首新歌《煙消散了》，Jonathan作曲，找來本地音樂人J1M3一同參與編曲，繼去年歌曲《拼命優雅》，小塵埃再邀周耀輝填詞。

《煙消散了》旋律有種「破曉」感覺，歌詞帶出迷霧中滲出曙光的幻想，給人正能量。小塵埃稱此曲卻是於憂鬱中產生，Pollie說：「有段時間我哋心情好差，甚至歌都唔想聽。」

Jonathan與Pollie意識到不能就此下去，主動找些正面歌曲聆聽，其中紐西蘭歌手Kimbra歌曲《Miracle》影響他們最深，從而激發二人創作同樣可以鼓勵，照亮他人作品的念頭。

被周耀輝看透內心

小塵埃第二次與周耀輝合作，創作上雙方無太多討論。二人表示向來十分信任和尊重詞人，加上渴望知道詞人在他們的旋律中能夠得到怎樣的體會，一直沒有和詞人直接溝通的習慣，小塵埃笑言：「收到《煙消散了》感覺好有趣，好似畀人參透咗心事咁。」Pollie與Jonathan很好奇到底周耀輝是如何讀懂他們的內心。

大伙兒一起冒險

Jonathan找來J1M3一起編曲，新歌前奏的鼓聲和管樂有種浩浩蕩蕩出發的感覺，Jonathan表示渴望藉編曲帶出一種準備出海冒險的期待感，「呢個冒險其實有好多同伴一齊行，所以我喺副歌編曲度放咗『好疊馬』嘅人聲」。他解釋這些人聲是代表小塵埃一路走來的同伴，「小塵埃嘅冒險從來都唔止係我哋兩個人，係音樂伙伴、公司同事一齊冒險探索而嚟」。

《煙消散了》MV延續年初作品《Control Freak》，再度以動畫表達小塵埃所思所想。MV動畫繪製出花火大會的燦爛場景，小塵埃表示在台南旅行時有類似經歷，不過相比欣賞美景，充斥內心更多的是「恐懼」。Pollie說：「好記得隔籬有好多人各自各點煙花，超驚！」

相關字詞﹕小塵埃《煙消散了》 娛樂場

上 / 下一篇新聞