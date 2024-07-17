倫敦睇溫網決賽 方力申三遇湯告魯斯「集郵」傾偈

小方之後再發文表示過了畢生難忘的周末，除親身現場觀看溫布頓網球男女單決賽外，還遇到湯告魯斯，「我跟他一共對話三次，第一次是自我介紹我也是演員，他說他為了拍戲，訓練弄傷右手，不能握手只能fist pump（碰拳），十分有禮貌」。提到兩人第二次合照，因湯告魯斯是品牌邀請的客人，有幸能單獨合影。小方說：「我跟他說他的敬業精神，是我們所有演員的榜樣，他還替我打氣（打肚）叫我加油，對在場人士合影，他都有求必應，來者不拒，十分親切。最後一次是要準備出發看女單決賽，我忍不住再走去他身邊，（差點被保安推走）我說《甜心先生》是其中一部我all time最喜歡的電影，我還買了這個戲他的親筆簽名照片，然後他由心的感謝支持，而且他叫我不用買他的簽名，他送我一個。決賽後我們在茶敘上又見面了，我……我再冒險上去，給他看我收藏的那張簽名照片，之後工作人員拿出他簽上我的全名Lik Sun Fong的場刊。其實明星真的很容易帶給粉絲歡樂，讓我們永世難忘，你做十分，我們回報一百分，『力申方』無憾了。」

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