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娛樂

倫敦睇溫網決賽 方力申三遇湯告魯斯「集郵」傾偈

【明報專訊】方力申（小方）日前到倫敦欣賞溫布頓男單決賽，在場內遇到國際巨星湯告魯斯（Tom Cruise），成功「集郵」。他在社交平台貼出跟湯告魯斯見面的短片和合照，二人言談甚歡，湯告魯斯鬧着玩連打小方腹部幾下，又在場刊簽名，上款寫Lik Sun Fong，小方寫道：「佢守諾言，簽名仲寫Lik Sun Fong……我哋傾咗幾次偈，佢好好人，我遲啲再分享呢個故事！」

小方之後再發文表示過了畢生難忘的周末，除親身現場觀看溫布頓網球男女單決賽外，還遇到湯告魯斯，「我跟他一共對話三次，第一次是自我介紹我也是演員，他說他為了拍戲，訓練弄傷右手，不能握手只能fist pump（碰拳），十分有禮貌」。提到兩人第二次合照，因湯告魯斯是品牌邀請的客人，有幸能單獨合影。小方說：「我跟他說他的敬業精神，是我們所有演員的榜樣，他還替我打氣（打肚）叫我加油，對在場人士合影，他都有求必應，來者不拒，十分親切。最後一次是要準備出發看女單決賽，我忍不住再走去他身邊，（差點被保安推走）我說《甜心先生》是其中一部我all time最喜歡的電影，我還買了這個戲他的親筆簽名照片，然後他由心的感謝支持，而且他叫我不用買他的簽名，他送我一個。決賽後我們在茶敘上又見面了，我……我再冒險上去，給他看我收藏的那張簽名照片，之後工作人員拿出他簽上我的全名Lik Sun Fong的場刊。其實明星真的很容易帶給粉絲歡樂，讓我們永世難忘，你做十分，我們回報一百分，『力申方』無憾了。」

娛樂組

相關字詞﹕湯告魯斯（Tom Cruise） 方力申（小方）

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