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娛樂

梁祖堯焗全體演員齊跳舞 葛民輝邵美君妖爆舞台

【明報專訊】梁祖堯、湯駿業、邵美君、葛民輝（阿葛）、岑珈其、何洛瑤（Sica）、鄧家杰（KaKit）與杜曦駿（Larry）8月演出風車草劇團《Di-Dar音樂劇場》，近日勤於綵排。身兼編劇的梁祖堯構思了一場全體演員跳舞戲分，笑說：「因為我冇時間做gym所以攬埋大家落水，但係冇瘦到。」他相信每個人都有「跳舞魂」，聲稱不懂跳舞的岑珈其也投入享受跳舞。

Sica骨頭多障礙

KaKit與Larry負責編舞，表示有團員沒有跳舞底子，但大家很享受跳每一步，二人安排難度稍高的動作給懂跳舞的人自我挑戰。Sica參加ViuTV《全民造星IV》時曾展「舞功」，表示今次要努力練舞，「有錯覺以為自己跳舞都唔差，點知編咗好多locking、wave、isolation，突破我對跳舞嘅認知，原來我啲骨頭係好多障礙」。

阿葛與邵美君也要跳舞，KaKit稱為前輩設計舞步未感壓力，「佢哋表演經驗超級豐富，畀少少框架、steps，然後佢哋自由發揮。阿葛會問我哋係咪想妖？定係型格character嘅動作畀阿君（邵美君），然後就度啲妖嘅畀佢哋試，之後就做到好妖嘅嘢出嚟」。

改編歌挑戰禁忌

《Di-Dar音樂劇場》故事以殯儀業為主軸，梁祖堯說：「我哋會唱好多同殯儀有關嘅改編歌，啲歌完全係挑戰人類底線極限，因為啲歌詞係挑戰禁忌、道德底線，同埋好好笑，我第一次睇嘅時候，喺屋企笑咗出嚟。戲軌係講我哋唱呢啲歌，然後成為組合紅咗，好受歡迎，有好多fans，但啲fans都係孤魂野鬼。」他笑言在劇場世界可以盡情發揮，一圓成跳唱歌手夢想。

娛樂組

相關字詞﹕鄧家杰（Kakit） 葛民輝 梁祖堯（阿祖） Di-Dar音樂劇場 風車草劇團

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