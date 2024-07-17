候選港姐盧凱怡喜與偶像同行出外景 馮盈盈盼師妹口才青出於藍

楊梓瑤廟街算命測賽果

來自河北的⑨陳甜甜、加拿大的⑪梁嘉莹和荷蘭的⑭楊梓瑤抽中成「香港組」佳麗，她們稱沒有失望，出埠平時都可以，今次可趁機了解香港。楊梓瑤最希望到中環坐摩天輪觀光，透露之前曾到廟街算命，承認是預測選美賽果，笑說：「我迷信，都滿意結果，詳情不透露，都想去黃大仙廟看看。（會否嘗試「打小人」？）未試過，身邊小人不多。」

梁嘉莹透露以前來港多去主題樂園和行街購物，未真正體驗本地生活，期待到海邊曬太陽、嬉水和看風景。陳甜甜希望嘗試爬山，「我廣東話不好，希望爭取機會跟本地人多傾談，我好鍾意香港」。

「內蒙組」最怕乾燥

「內蒙組」佳麗包括⑤莊曉婷、⑥李曼思和⑮俞可程，伙何沛珈與陳懿德同行。俞可程表示內蒙是神秘地方，不是旅行首選地點，今次能跟攝製隊見識周圍探索，感覺特別。

莊曉婷聽聞有安排拜訪活佛，可順道祈福，希望比賽有好成績，表示行程要坐車長達7小時，會把握機會休息，又怕天氣凍和乾燥，準備禦寒衣物和潤喉用品。俞可程最怕乾燥影響面部爆瘡，帶備保濕面膜；李曼思曾去過高海拔地方，有信心適應不同環境。

馮盈盈讚今屆佳麗高質

馮盈盈與麥美恩率領⑦秦冀雯、⑧盧凱怡和⑫鍾翠詩到塞班島，馮盈盈表示最少帶兩套泳裝配合拍攝，「知有水上活動，泳裝都是運動款式。（搶師妹鋒頭？）不會，今年佳麗質素好高，我都眼前一亮。剛好被編入我組的3名佳麗都是心水，真是上天的安排」。對於盧凱怡稱能到塞班島心情興奮，還能跟兩偶像級師姐同行感激動，馮盈盈受落笑說：「大家是很好的緣分。（口才叻過你？）希望她青出於藍，比我更好。」

江美儀化身魔鬼主持

邵初與江美儀7月底聯同①陳紫佟、⑩吳芷靖和⑬程姜月遊新加坡，江美儀笑言化身魔鬼主持，帶港姐嘗美食，看她們如何面對賽前考驗。邵初笑言抱玩樂心態，跟江美儀搵食，希望帶出各佳麗的性格，又大讚同組佳麗是她心水，「『翻版蔡潔』程姜月很sweet，其實大家都有機會，今年質數好平均，要睇性格」。

②倪樂琳、③王汛文和④謝淑怡同為「遊菲律賓碧瑤組」佳麗，倪樂琳做足功課，知道當地夫婦不設離婚制，希望可跟那邊的女性交流。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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