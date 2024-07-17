龍婷與已婚丘亞葵被指車廂激吻 丘稱Hello kiss 無綫回應拍攝角度惹誤解

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龍婷參加《中年好聲音》時一直被視為大熱門，最後雖三甲不入，但簽約成無綫歌手，音樂事業發展理想，除開演唱會，還有不少商演。她參加比賽時與戰友丁文俊合唱《選擇》傳緋聞，曾表示互有好感，龍婷讚賞丁文俊是好人，不過二人未有進一步發展。

龍曾表示喜歡成熟男士

龍婷私人生活甚為低調，曾在訪問中提及喜歡成熟男士。昨日突然爆出龍婷與資深演唱會製作人丘亞葵的緋聞，周刊報道龍婷跟已婚的丘亞葵被影到私下約會，當日龍婷完成工作後會合丘亞葵，在九龍灣一個商場分頭行事，龍婷到車仔麵店找座位，丘亞葵到戲院買電影《九龍城寨之圍城》戲票。二人選在角落位置撐枱腳，有說有笑，其間有粉絲要求跟龍婷合照，他們看完戲再吃米線，之後到停車場取車。

報道指龍婷除蹺實丘亞葵手臂，還輕拍男方臀部幾下，兩人在車廂時，龍婷主動挨向丘亞葵並將嘴伸向對方，然後親吻起來，表現親暱。

丘社交網常曬夫妻合照

丘亞葵已婚，據知太太是無綫前製作統籌，育有一女，他不時在社交平台貼出夫妻溫馨合照，早年曾與老婆出席公開場合。丘亞葵被指與龍婷相識多年，近年常帶龍婷出席不同場面，介紹給朋友認識。事件曝光後，丘亞葵接受傳媒訪問，澄清與龍婷只是朋友關係，表示與對方2017年在唱片界朋友介紹認識，當時龍婷想找經理人，他因太忙未有合作。去年在公開場合跟龍婷再見面，希望可以合作開騷，今年年初傾場地時，不適合取消。他自言是已婚人士，「跟龍婷清清白白，見面是為工作」。

不會因緋聞避見面

丘亞葵稱被拍到的照片是兩個月前，那天跟龍婷傾演唱會，因太夜，他肚餓想吃東西，提議一起開餐，加上當時《九龍城寨之圍城》熱爆，便入場支持。對於被指遭龍婷拍臀部，他說是角度問題，自己感覺不到被拍，澄清沒有激吻，只是朋友式Hello kiss，惜了一啖面。丘亞葵已就此事跟太太講清楚，強調結婚多年，自己不是這種人，又表示不會因緋聞跟龍婷避嫌不見面，跟以往一樣只限工作。他對太太和龍婷致歉，影響她們不好意思。其後丘亞葵被發現將facebook的帖文全部清空。

龍拒親回應 交公司處理

龍婷就緋聞回覆《明報》，「公司將會有回應，我暫時不方便回應，多謝。」之後她所屬的TVB Music Group Limited回應：「感謝你對我們旗下藝人龍婷女士的關注與支持。針對近日的媒體報道，我們希望澄清，所提及的情况完全是由於拍攝角度所致的誤解。龍婷女士與丘先生僅為多年好友，兩人之間純屬友誼。龍婷女士將持續專注於她的音樂事業發展，繼續為大家帶來更優質音樂演出。我們誠摯希望媒體及公眾能基於事實作出理解，避免不必要的誤會。」

無綫代龍婷回應，相對同屆的梁浩銓與曹敏寶今年初傳緋聞時，因雙方已婚各自有家庭，形象大受影響，他們的歌唱事業亦因而停頓，梁浩銓早前受訪無奈說被冷待，感受人情冷暖。