明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《島嶼協奏曲》3港女台灣生活 網民嫌太日常

【明報專訊】《島嶼協奏曲》講述3名身處不同處境及人生階段的香港女生，包括美術老師Yvonne（鄧麗欣飾）、年輕失婚的Faye（何洛瑤飾）、潛水店老闆娘Lydia（毛曄穎飾），因各自的原因及期望，嘗試在台灣生活。Faye被前夫背叛，投靠嫁到台北的好友嘉嘉，莽撞地展開徵婚歷險；Lydia與丈夫Leo（邱士縉飾）放下香港的高薪厚職移居綠島經營潛水店，為的是那份曾經在當地感受到的自在，然而想像與現實往往有着無可預知的距離；Yvonne在台北生活多年，突然接獲學校的不續約通知，自覺難以重新適應香港的節奏，想繼續留下來。

電影劇本轉為電視劇

《島嶼協奏曲》原本是電影劇本，輾轉成為電視劇，導演卓翔在個人社交平台分享感受稱：「旅程來到這一站，一段歷時8年的旅程，終於來到終章。由2016年概念萌芽，經歷一幕幕翻來覆去、兜兜轉轉的改變，最後就長成《島嶼協奏曲》的模樣。沿途遇到的每一位，你們的參與，為計劃注入養分；你們的追求，讓故事以最好的形狀呈現。呼一口氣，就讓風帶着你。」

Yvonne放棄辦展覽

首周故事是3個女主角的生活日常，黑面老闆娘Lydia的角色最不討好，飾演老公的邱士縉獲讚演技進步。何洛瑤說話慢三拍與怯懦感覺，跟平時形象不一樣；鄧麗欣的角色設計平淡，暫未見發揮。有網民留言：「呢套劇太『日常』，日常到可以睇兩節都無劇情。」劇情節奏跟一般港劇不一樣，平淡得有人要棄劇，但就如導演所言「呼一口氣，就讓風帶着你」，觀眾不妨放輕鬆，感受《島嶼協奏曲》的不一樣。

本周故事有較大推進，Yvonne在信宏（張軒睿飾）協助下找到畫廊工作，但辦理居留證延期的事亦似乎不太順利。Yvonne在畫展遇到前男友，背後是她一場噩夢似的感情故事。她嘗試增加居留證申請成功率，舉辦個人作品展，但因久未創作面對種種壓力，感到無從入手，未能在時限前完成畫作，只得放棄辦展覽的計劃，再找方法留下。

Lydia與拍檔關係再惡化

Faye搬到書豪（林敬倫飾）的親戚雪姨和芳姐經營的中醫診所借宿，芳姐熱心介紹對象，但後來芳姐知道Faye隱瞞失婚而變得不友善。Faye認識攝影師小麥（曾少宗飾），一開始就向小麥坦白自己的過去，她到小麥的工作室參觀，兩人感情升溫。

Lydia與拍檔阿蓉（李霈瑜飾）意見分歧未解決，阿蓉在休假，潛水店突然多了一批客人，Lydia只能獨自硬撐着下水，更不慎受傷。由於Leo表叔傑傑（鄧樸言飾）到訪，這時Leo有事要急急趕回港，Lydia帶着傑傑在島上各處處理不甚熟悉的日常瑣事。她支撐着潛水店負荷甚大，等到阿蓉回來，Lydia眼前一黑被送入院，經醫生診斷，她的身體出現問題，要往台東做詳細檢查。Lydia身體不適忘了一早約好電視台團隊到潛水店拍攝，在準備不足下，她自覺表現不佳，亦覺得阿蓉在訪問時所說的內容，跟公司形象及目標不一致，兩人關係再惡化。

《島嶼協奏曲》

ViuTV逢周一至五晚上9時30分

相關字詞﹕鄧麗欣 邱士縉 何洛瑤 卓翔 毛曄穎 島嶼協奏曲

上 / 下一篇新聞