【娛樂場】《島嶼協奏曲》3港女台灣生活 網民嫌太日常

電影劇本轉為電視劇

《島嶼協奏曲》原本是電影劇本，輾轉成為電視劇，導演卓翔在個人社交平台分享感受稱：「旅程來到這一站，一段歷時8年的旅程，終於來到終章。由2016年概念萌芽，經歷一幕幕翻來覆去、兜兜轉轉的改變，最後就長成《島嶼協奏曲》的模樣。沿途遇到的每一位，你們的參與，為計劃注入養分；你們的追求，讓故事以最好的形狀呈現。呼一口氣，就讓風帶着你。」

Yvonne放棄辦展覽

首周故事是3個女主角的生活日常，黑面老闆娘Lydia的角色最不討好，飾演老公的邱士縉獲讚演技進步。何洛瑤說話慢三拍與怯懦感覺，跟平時形象不一樣；鄧麗欣的角色設計平淡，暫未見發揮。有網民留言：「呢套劇太『日常』，日常到可以睇兩節都無劇情。」劇情節奏跟一般港劇不一樣，平淡得有人要棄劇，但就如導演所言「呼一口氣，就讓風帶着你」，觀眾不妨放輕鬆，感受《島嶼協奏曲》的不一樣。

本周故事有較大推進，Yvonne在信宏（張軒睿飾）協助下找到畫廊工作，但辦理居留證延期的事亦似乎不太順利。Yvonne在畫展遇到前男友，背後是她一場噩夢似的感情故事。她嘗試增加居留證申請成功率，舉辦個人作品展，但因久未創作面對種種壓力，感到無從入手，未能在時限前完成畫作，只得放棄辦展覽的計劃，再找方法留下。

Lydia與拍檔關係再惡化

Faye搬到書豪（林敬倫飾）的親戚雪姨和芳姐經營的中醫診所借宿，芳姐熱心介紹對象，但後來芳姐知道Faye隱瞞失婚而變得不友善。Faye認識攝影師小麥（曾少宗飾），一開始就向小麥坦白自己的過去，她到小麥的工作室參觀，兩人感情升溫。

Lydia與拍檔阿蓉（李霈瑜飾）意見分歧未解決，阿蓉在休假，潛水店突然多了一批客人，Lydia只能獨自硬撐着下水，更不慎受傷。由於Leo表叔傑傑（鄧樸言飾）到訪，這時Leo有事要急急趕回港，Lydia帶着傑傑在島上各處處理不甚熟悉的日常瑣事。她支撐着潛水店負荷甚大，等到阿蓉回來，Lydia眼前一黑被送入院，經醫生診斷，她的身體出現問題，要往台東做詳細檢查。Lydia身體不適忘了一早約好電視台團隊到潛水店拍攝，在準備不足下，她自覺表現不佳，亦覺得阿蓉在訪問時所說的內容，跟公司形象及目標不一致，兩人關係再惡化。

《島嶼協奏曲》

ViuTV逢周一至五晚上9時30分