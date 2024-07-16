蔡一傑出書分享廚藝 盧覓雪回味《香港美味》

詹朗林教讀者活在當下

另一本跟美食有關的著作是資深傳媒人盧覓雪的《香港美味》，去年她推出《香港舊風味》大賣，透過美食說香港情懷，令人回味。她周日（21日）在書展舉行簽名會，約定粉絲見面。

ViuTV《總有一瓣喺左近》主持詹朗林（JJ）有新作《念．擇．生》，去年他的《悟釋死》賣斷市要加印。JJ由金融工作到成為藝人，幾年前因緣踏上學佛修行之路，成為身心靈療癒師，他的經歷已夠傳奇，新書融合佛學概念，透過他遇到的古怪靈異事，讓讀者了解生命無常而學習活在當下。徐天佑兩年前當身心靈導師，《療癒覺醒》是他第6本著作，之前推出過5本小說。他透露《療癒覺醒》是分享一些靈性及人生體會及經驗。

娛樂組