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娛樂

蔡一傑出書分享廚藝 盧覓雪回味《香港美味》

【明報專訊】第34屆書展明日（17日）開幕，今年有不少藝人推出著作，草蜢成員蔡一傑首次出個人實體書《傑少煮意》分享廚藝。蔡一傑的YouTube頻道過去4年拍攝百條煮食教學片，有近20萬訂閱，他的著作《傑少煮意》分為五大篇章，合共收錄46個食譜。「好友同聚」篇有「古天樂炒米粉」的故事，他說：「以前同古天樂一齊拍戲，知道佢成日食星洲炒米，佢話因為熱食好食，凍咗都好食，同埋材料又多，營養相對地多，所以好鍾意食。」還有「回憶的味道」篇的蒸肉餅，蔡一傑稱這道菜跟媽媽與兒時回憶畫上等號。他小時候住屋邨，總會聽到鄰居剁肉餅的砧板聲，會知道哪家人有肉餅食，所以充滿回憶。明日書展開幕日，蔡一傑會到場出席簽書會。

詹朗林教讀者活在當下

另一本跟美食有關的著作是資深傳媒人盧覓雪的《香港美味》，去年她推出《香港舊風味》大賣，透過美食說香港情懷，令人回味。她周日（21日）在書展舉行簽名會，約定粉絲見面。

ViuTV《總有一瓣喺左近》主持詹朗林（JJ）有新作《念．擇．生》，去年他的《悟釋死》賣斷市要加印。JJ由金融工作到成為藝人，幾年前因緣踏上學佛修行之路，成為身心靈療癒師，他的經歷已夠傳奇，新書融合佛學概念，透過他遇到的古怪靈異事，讓讀者了解生命無常而學習活在當下。徐天佑兩年前當身心靈導師，《療癒覺醒》是他第6本著作，之前推出過5本小說。他透露《療癒覺醒》是分享一些靈性及人生體會及經驗。

娛樂組

相關字詞﹕書展 徐天佑 詹朗林（ JJ） 盧覓雪（Michelle） 蔡一傑

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