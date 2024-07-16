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娛樂

兩場港騷圓滿落幕 酒井法子黎瑞恩合唱掀高潮

53歲酒井法子香港開騷狀態佳 邀黎瑞恩合唱掀高潮

【明報專訊】53歲日本女星酒井法子相隔5年重臨香港，於旺角麥花臣場館舉行一連兩場《My Dear香港演唱會2024》，前晚尾場演出，邀得黎瑞恩擔任表演嘉賓，兩人以日文及廣東話合唱兩首歌，掀起全晚高潮。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

酒井法子前晚一身輕裝登場，在4名舞蹈員伴舞下跳唱《友情Kiss》，為演唱會揭開序幕。她先以廣東話打招呼說「大家好，我係酒井法子」，之後用日文說：「好開心見到大家，多謝你們的支持，第一晚表演已感受到大家的熱情，令我很想喊，希望今晚可以感動全場！」樣貌身材均保養得宜的酒井換上黑色入膊背心配牛仔褲，展現性感誘惑，又主動問台下觀眾有否談戀愛，然後做心心手勢，說自己可以一直談戀愛而不問回報。

惺惺相惜互笠高帽

出道38年的酒井法子演繹多首歷年經典作品，其中《早安的空氣》更分別唱日文和國語版，贏得不少掌聲。全晚高潮位是黎瑞恩（小恩子）擔任表演嘉賓，兩人合唱改編自酒井作品的兩首廣東歌，包括《你知我想說什麼》及《自動消失Lonely day》；小恩子除了挑戰日文原曲歌詞外，酒井亦唱出對方的廣東話版本。她們在台上先來個擁抱，又呼籲台下觀眾一齊起身跳舞，氣氛熱鬧。兩人惺惺相惜互笠高帽，酒井形容小恩子是super star，能同場唱歌好開心，更多謝對方送贈裝滿日本水果的巨型果籃。小恩子說：「我送日本水果是想你有歸屬感，祝你演出成功。其實我不懂日文，都是靠拼音。香港有好多朋友都好鍾意你，希望你多些來港演出。」酒井問哪年翻唱她的歌，小恩子回答是1993年，然後搞笑說這是出賣年齡的問題，酒井即笑說應該是近期的事。

示範手語唱爆紅劇主題曲

酒井法子感激觀眾一直對她的支持，知道有來自日本、上海、新加坡及台灣的粉絲在場，她大聲說「Hong Kong I Love You」，又叫觀眾拿起座位上的藍色心形小燈，然後獻唱《ALL RIGHT》，現場頓變藍色燈海。安歌環節，酒井換上藍色晚禮服，坐在韆鞦示範手語，再深情演繹當年爆紅劇集《星之金幣》主題曲，有粉絲跟着和唱，掀起集體回憶，最後酒井在台上跟全場觀眾大合照留念。

挑戰廣東歌有難度

完騷後酒井法子接受訪問，對於兩場的演出，表示見到很多人來捧場與支持，感到非常感動。她稱為今次演出花了很多心機和努力苦練廣東話和國語，形容有一定難度。至於邀請黎瑞恩擔任嘉賓，酒井說：「我一直有跟她聯絡，很樂意和開心可以跟她合唱，更被她的歌聲感動，她唱歌真的好犀利。」她認為學唱黎瑞恩的廣東歌有難度，是很大挑戰。她大讚兩晚的粉絲都表現滿分，亦希望有機會再來港演出。

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相關字詞﹕黎瑞恩 My Dear香港演唱會2024 酒井法子

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