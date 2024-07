Eason閉關休息了一個多月,前日他受傷後首次「露面」,林家謙的社交網限時動態,見他跟Eason的搞笑合照,後者更展示古怪表情。照片所見,Eason的下巴位置傷痕不太明顯,看來康復情况很好。林家謙留言:「long time no see x2. thanks for coming(好久不見,謝謝你來)」不過照片很快便刪掉。

經理人甘菁菁曾表示Eason拆線後有段時間只可以吃流質食物,好讓骨裂位置盡量休息,自行癒合,又稱他的傷口只是輕微見到一條幼線。徐濠縈透露Eason住院期間不能進食時,由米芝蓮星級主廚鄭永麒帶領團隊為Eason準備特別的湯水。

娛樂組