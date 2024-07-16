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娛樂

15候選港姐誕生 是非佳麗郭恩程陳元元出局 吳芷靖為「吸煙半裸照」解畫

港姐2024｜倪樂琳被封「城大李嘉欣」感壓力 陳甜甜樂做搞笑美女

【明報專訊】《2024香港小姐競選》15名候選佳麗昨日首次亮相，當中倪樂琳、李曼思、陳甜甜、吳芷靖及梁嘉莹走勢凌厲，暫居網上票選最受歡迎5強佳麗。倪樂琳與吳芷靖被指私生活不檢點，前者傳組女團拍過寫真，後者疑有吸煙嗜好及半裸拍照，令選情告急，兩人急澄清及解畫。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

《2024香港小姐競選》經過兩輪籌委會評選及20萬人次參與「誰是入圍者」網上投票後，順利誕生15名候選佳麗，包括①陳紫佟、②倪樂琳、③王汛文、④謝淑怡、⑤莊曉婷、⑥李曼思、⑦秦冀雯、⑧盧凱怡、⑨陳甜甜、⑩吳芷靖、⑪梁嘉莹、⑫鍾翠詩、⑬程姜月、⑭楊梓瑤及⑮俞可程，決賽定於9月15日假無綫電視城舉行。

外景落實5地拍攝 包括香港

15名候選佳麗昨日換上碎花裙現身記者會，即場舉行編號抽籤外，並由無綫高層樂易玲公布「誰是入圍者」觀眾投票首5名得票最高的候選佳麗，為倪樂琳、李曼思、陳甜甜、吳芷靖及梁嘉莹。無綫總經理（節目內容營運）曾志偉亦有到場，負責揭曉今年5個外景拍攝地點，包括內蒙古、塞班、新加坡、菲律賓碧瑤及香港，每個地點會由不同女藝人帶領3名佳麗拍攝。

倪樂琳：拍寫真無色情成分

倪樂琳獲網民投票支持感開心，稱收到很多愛，一定付出120分努力，不辜負大家期望。談到獲「城大李嘉欣」封號，她認為好壞參半，一方面容易令人記得，但壓力很大，因自問美貌難跟大美人比較，「李嘉欣真的很靚，我不敢當」。傳組過女團拍寫真，她澄清沒此事，只是跟一班喜歡聽k-pop的女友人私下唱歌及拍照留念，「寫真沒有色情成分，純屬到海灘打卡，展現陽光和積極態度」。

吳芷靖稱獲觀眾認可信心大增，「我知道自己好靚，能代表中國傳統美，但講廣東話輸蝕，每日跟朋友練習已有進步」。提到在社交網上載疑吸煙及半裸寫真？她說：「我在抖音見到別人拍這些照片，覺得好玩就試，拍照沒點煙，我不吸煙的，也沒有半裸，只是穿短衫影相騷腹肌。這些相片是小時候貪玩拍的，沒想太多，現在都貪玩，不過人大了，知道什麼時候做什麼事，不會撞板。」

陳甜甜努力學廣東話

陳甜甜因語言障礙影響表現，受訪時只講一句廣東話便放棄，要轉講普通話，她表示不介意講廣東話變搞笑美女，正努力學習，知道有進步空間，也擔心問答環節表現。梁嘉莹談到台上狂擺甫士，是源自信心表現，也開心聽到網民受她健康和積極的生活感染。李曼思對自己的青春美有信心，「努力做好自己，自然吸引人欣賞，沒因入選而清洗社交平台」。

程姜月出場險跌落台

程姜月出場時腳步不穩，差點跌落台，她表示因台板不平，出事時有點驚，幸好及時調整。來港定居12年的她被指有教陳甜甜講廣東話，她說：「網民都彈我廣東話麻麻，所以我沒有太多語言心得，都是靠多聽多講，相信她會慢慢進步。」莊曉婷穿4吋高跟鞋出台企不穩，稱未適應，因平時多穿波鞋，會趁決賽前在家穿高跟鞋練習走路。盧凱怡否認以後補佳麗入圍，稱早前缺席港姐活動，事前已向大會請假，因要到深圳參加國際標準舞世界盃賽事，她說：「因參加港姐選美，都要取消其中一場賽事，分數當然會有少少影響，希望可以兼顧到。」

樂易玲：不會法律追究郭恩程

今屆港姐爆退選潮，樂易玲表示有些參賽者本身有合約在身，不符合參加港姐要求，為此感到可惜，又力撐港姐合約嚴格有理，「港姐合約多年一樣，大會投放資源，是想選出能為香港做事的代表，法律部翻閱過條文無問題，希望以後都無問題」。被爆食兩家茶禮的郭恩程，以及涉賄選的陳元元不入15強，樂易玲否認因是非DQ兩人資格，純粹因她們爭入圍分數不高，亦不會法律追究郭恩程，知道她參選後才發現小時候簽過其他合約，但又解決不來。至於透過電話挽留退賽的參賽者林瀾，樂易玲大讚對方靚女，無奈工作上難以請假，便鼓勵她想清楚要什麼的人生。可有提示佳麗將內部消息保密？樂易玲說：「世界改變了，其實以前都有人將內幕消息爆給傳媒，有些人為了增加網上流量，就算公司藝人也有這些情况，只希望大家運用新媒體發放多些正能量。」

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相關字詞﹕梁嘉莹 陳甜甜 李曼思 吳芷靖 倪樂琳 2024香港小姐競選

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