明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《冤家變親家》 波姬小絲「登六」前 舊情人趕復合

【明報專訊】韓國人氣女團NewJeans成員Hanni早前在日本舉行粉絲見面會，翻唱了松田聖子於1980年發行單曲《Blue Lagoon》，效果驚為天人。據報此曲創作靈感源自波姬小絲（Brooke Shields）主演同名電影《青青珊瑚島》，拍攝那年她只有14歲，氣質驚艷全球。時光荏苒，明年即將「登六」的波姬小絲主演《冤家變親家》（Mother of the Bride），巧合地跟《青》片同屬發生在熱帶小島上的愛情故事，看罷頗有美人自古如名將，不許人間見白頭之嘆。

「爛番茄」評分低

《衰鬼媽咪》麥克禾達斯（Mark Waters）執導，波姬小絲與《選美俏臥底》班哲文畢特（Benjamin Bratt）合演愛情喜劇《冤家變親家》，5月9日在影視串流平台Netflix上架，首4日已錄得2670萬觀看次數，成為英語電影榜收視冠軍，雖然叫座卻不叫好，「爛番茄」網站綜合45篇影評文章後得出13%超低分數，觀眾好感度亦只有15%，都算近年新低點。

舊情人多糗事

《冤家變親家》故事講述單親媽媽拉娜（波姬小絲飾）到泰國布吉島參加女兒艾瑪的婚禮，抵埗後才發現準新郎瑞傑的爸爸威爾（班哲文畢特飾），正是數十年前不辭而別的舊愛。再度重遇你，可笑定可悲？新片只有90分鐘，節奏相當明快，開場交待瑞傑向艾瑪求婚，後者告知母親喜訊，拉娜隨即帶着閨密珍妮絲出席婚禮，重遇史丹福大學昔日同窗包括史考特、克萊和準親家老爺，亦是當年令她飽受失戀痛苦的威爾。

珍妮花擔心這對舊情人再見面感尷尬，拉娜卻故作鎮定地說：「估不到我處理得這麼好。」言猶在耳，糗事連篇，兩人一起打波、跳舞，甚至裸泳，鬧出不少風波；旁人有心製造復合機會，偏偏女方自覺被虧欠，總擺出拒人千里姿態，還要加插年輕俊俏醫生盧卡斯追求拉娜的「母子戀」戲碼，劇情老套得脫離現實，令觀眾難以投入，更遑論給予好評。

班哲文保養佳

現年59歲的波姬小絲，近年再無令人印象深刻的影視作品，《冤家變親家》扮演雙職母親，全片幾乎令人看不見她的專業和智慧，只有不斷強調她的衝動鹵莽、小器記仇、自欺欺人等負面性格，角色設定極不討好，若非男主角對她用情專一，根本無法達至大團圓結局。反觀60歲班哲文畢特保養得宜，擁有健碩身材，片中毫不吝嗇地展示結實肌肉，可觀程度媲美韓流偶像，導演刻意安排波姬小絲穿著泳衣在他身邊團團轉，正所謂「有比較有傷害」，何苦連累觀眾受罰？

有傳《冤家變親家》製作費約1000萬美元（約7800萬港元），支付男女主角片酬後，恐怕所餘無幾，因此全片集中在泰國布吉的度假酒店取景拍攝，沒有靚人更沒靚景，感覺相當慳皮，只適宜在串流平台播放，實難登戲院銀幕。

相關字詞﹕班哲文畢特 波姬小絲 冤家變親家 開箱

上 / 下一篇新聞