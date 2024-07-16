Taylor Swift新碟「十二冠」刷新Billboard紀錄

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift再添一項紀錄！最新專輯《The Tortured Poets Department》自5月推出至今，連續12個星期佔領Billboard大碟榜冠軍，打破她的舊作《1989》和《Fearless》，以及雲妮侯斯頓（Whitney Houston）在1987年發行《Whitney》保持連續11周登頂的佳績，成為史上女歌手第一人。
雖然英國樂壇天后Adele第二張專輯《21》在2011至12年間銷量極佳，更盤踞Billboard大碟榜首長達24個星期，但不是連續稱冠，因此不在計算之列。
上周剛完成歐洲巡迴演唱會米蘭站的Taylor Swift，利用巡唱宣傳新碟，刺激銷量高踞不下，就算推出近3個月，上周仍熱賣16.3萬張，成績驚人，只要保持下周不敗，便可跟失明男歌手Stevie Wonder在1976年憑《Songs in the Key of Life》創下連續13周冠軍紀錄看齊，至於能否達至前無古人的連續14個星期榜首新紀錄，樂迷不妨拭目以待。
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