Taylor Swift新碟「十二冠」刷新Billboard紀錄

雖然英國樂壇天后Adele第二張專輯《21》在2011至12年間銷量極佳，更盤踞Billboard大碟榜首長達24個星期，但不是連續稱冠，因此不在計算之列。

上周剛完成歐洲巡迴演唱會米蘭站的Taylor Swift，利用巡唱宣傳新碟，刺激銷量高踞不下，就算推出近3個月，上周仍熱賣16.3萬張，成績驚人，只要保持下周不敗，便可跟失明男歌手Stevie Wonder在1976年憑《Songs in the Key of Life》創下連續13周冠軍紀錄看齊，至於能否達至前無古人的連續14個星期榜首新紀錄，樂迷不妨拭目以待。