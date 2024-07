《高校貴族》莎倫多樂蒂 抗癌9年病逝 終年53歲

1971年生於美國田納西州的莎倫多樂蒂,11歲開始拍劇《Father Murphy》,兼為動畫《The Secret of NIMH》配音,直至1990年憑青春劇《高校貴族》爆紅,負面新聞隨之而來,有傳她喜愛夜蒲、開工遲到、跟同劇演員珍妮嘉芙(Jennie Garth)鬧不和等,結果拍完第4季便退出劇組;被喻為「荷李活壞女孩」的莎倫,1998年接拍《聖女魔咒》故態復萌,又跟劇中拍檔艾莉莎米蘭諾(Alyssa Milano)翻臉,拍完第3季離去。去年她在網台節目《Let's Be Clear with Shannen Doherty》坦承,成名太早得意忘形,「但我會對自己行為負責任」。

三段失敗婚姻

莎倫私生活同樣多波折,一生經歷三段婚姻,1993年嫁給《鐵甲奇俠3》男星艾斯利咸美頓(Ashley Hamilton),僅維持一年便結束;2002年改嫁《姊姊的守護者》列所羅門(Rick Salomon),9個月後向法院申請婚姻無效;2011年與攝影師Kurt Iswarienko結婚,結果在她患病期間出軌。莎倫拍攝《高校貴族》期間,曾與男主角陸克派利(Luke Perry)傳出戲假情真,她在訪問中否認拍拖,「我們是感情要好的朋友」,後者於2019年中風後送院不治,終年52歲,昨日有網民表示:「他倆終可在天國重遇了。」

莎倫死訊曝光後,《高校貴族》拍檔包括積遜柏斯利(Jason Priestley)、拜恩格連(Brian Austin Green)及珍妮嘉芙等,均透過社交媒體留言或上載合照悼念,珍妮坦承二人偶有爭執,但無損彼此友誼,「痛失多年摰友的悲痛心情,至今仍然未能平復,莎倫是我認識朋友中,最堅強的一人」。