《高校貴族》莎倫多樂蒂 抗癌9年病逝 終年53歲

1971年生於美國田納西州的莎倫多樂蒂，11歲開始拍劇《Father Murphy》，兼為動畫《The Secret of NIMH》配音，直至1990年憑青春劇《高校貴族》爆紅，負面新聞隨之而來，有傳她喜愛夜蒲、開工遲到、跟同劇演員珍妮嘉芙（Jennie Garth）鬧不和等，結果拍完第4季便退出劇組；被喻為「荷李活壞女孩」的莎倫，1998年接拍《聖女魔咒》故態復萌，又跟劇中拍檔艾莉莎米蘭諾（Alyssa Milano）翻臉，拍完第3季離去。去年她在網台節目《Let's Be Clear with Shannen Doherty》坦承，成名太早得意忘形，「但我會對自己行為負責任」。

三段失敗婚姻

莎倫私生活同樣多波折，一生經歷三段婚姻，1993年嫁給《鐵甲奇俠3》男星艾斯利咸美頓（Ashley Hamilton），僅維持一年便結束；2002年改嫁《姊姊的守護者》列所羅門（Rick Salomon），9個月後向法院申請婚姻無效；2011年與攝影師Kurt Iswarienko結婚，結果在她患病期間出軌。莎倫拍攝《高校貴族》期間，曾與男主角陸克派利（Luke Perry）傳出戲假情真，她在訪問中否認拍拖，「我們是感情要好的朋友」，後者於2019年中風後送院不治，終年52歲，昨日有網民表示：「他倆終可在天國重遇了。」

莎倫死訊曝光後，《高校貴族》拍檔包括積遜柏斯利（Jason Priestley）、拜恩格連（Brian Austin Green）及珍妮嘉芙等，均透過社交媒體留言或上載合照悼念，珍妮坦承二人偶有爭執，但無損彼此友誼，「痛失多年摰友的悲痛心情，至今仍然未能平復，莎倫是我認識朋友中，最堅強的一人」。