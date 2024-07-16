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娛樂

《高校貴族》莎倫多樂蒂 抗癌9年病逝 終年53歲

【明報專訊】經典美劇《高校貴族》女星莎倫多樂蒂（Shannen Doherty）不敵癌魔病逝，終年53歲。她的發言人前日證實死訊：「我以沉重心情宣布，莎倫與病魔搏鬥多年，上周六（13日）在親友和愛犬陪伴下，走完人生最後一程。」莎倫早在2015年罹患乳癌，經過兩年治療，包括乳房切除手術、化療及電療後，病情似受控制，豈料2019年復發，迅速惡化至第四期，去年接受《人物》雜誌訪問，自爆癌細胞已擴散至腦部及骨頭，「我不想死，還有很多事情想做」，包括籌備葬禮，詳細列明誰可出席，至於不獲邀請的名單亦很長，反映她的坦率和敢愛敢恨真性情。

1971年生於美國田納西州的莎倫多樂蒂，11歲開始拍劇《Father Murphy》，兼為動畫《The Secret of NIMH》配音，直至1990年憑青春劇《高校貴族》爆紅，負面新聞隨之而來，有傳她喜愛夜蒲、開工遲到、跟同劇演員珍妮嘉芙（Jennie Garth）鬧不和等，結果拍完第4季便退出劇組；被喻為「荷李活壞女孩」的莎倫，1998年接拍《聖女魔咒》故態復萌，又跟劇中拍檔艾莉莎米蘭諾（Alyssa Milano）翻臉，拍完第3季離去。去年她在網台節目《Let's Be Clear with Shannen Doherty》坦承，成名太早得意忘形，「但我會對自己行為負責任」。

三段失敗婚姻

莎倫私生活同樣多波折，一生經歷三段婚姻，1993年嫁給《鐵甲奇俠3》男星艾斯利咸美頓（Ashley Hamilton），僅維持一年便結束；2002年改嫁《姊姊的守護者》列所羅門（Rick Salomon），9個月後向法院申請婚姻無效；2011年與攝影師Kurt Iswarienko結婚，結果在她患病期間出軌。莎倫拍攝《高校貴族》期間，曾與男主角陸克派利（Luke Perry）傳出戲假情真，她在訪問中否認拍拖，「我們是感情要好的朋友」，後者於2019年中風後送院不治，終年52歲，昨日有網民表示：「他倆終可在天國重遇了。」

莎倫死訊曝光後，《高校貴族》拍檔包括積遜柏斯利（Jason Priestley）、拜恩格連（Brian Austin Green）及珍妮嘉芙等，均透過社交媒體留言或上載合照悼念，珍妮坦承二人偶有爭執，但無損彼此友誼，「痛失多年摰友的悲痛心情，至今仍然未能平復，莎倫是我認識朋友中，最堅強的一人」。

相關字詞﹕聖女魔咒 莎倫多樂蒂 高校貴族

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