「善宰」邊佑錫香港見面會感動爆喊 事務所終為保安員騷擾機場旅客風波致歉

記者：蘇珮欣

邊佑錫在《背著善宰跑》結局後隨即舉行入行首次亞洲巡迴粉絲見面會，壓軸香港站一票難求，活動前晚在亞博舉行，吸引數千粉絲捧場。邊佑錫高歌一曲《Loveholic》掀開序幕，接着用廣東話「大家好」跟港迷打招呼。他表示當模特兒期間曾經來港表演，對香港印象甚佳，透露開騷前一晚曾到海旁欣賞維港景色。

談到香港美食，他最想吃芒果西米露，有粉絲提議雞蛋仔，他說願意一試，又說去旅行不愛計劃行程，睡飽才視乎心情決定目的地，比起緊張刺激的主題樂園機動遊戲，他更喜歡逛街看夜景，「原本答應家人，拍完《背著善宰跑》一起去旅行，但因工作而未能成事，希望可以帶家人來港」。

邊佑錫邀請幸運兒上台重演《背》劇的心動場面，惹來台下粉絲尖叫；又與粉絲玩遊戲「恐怖箱」，結果被假蜘蛛、木耳等物品考起。在答問環節上，邊佑錫推薦粉絲在炎夏聽他主唱《背》劇插曲《陣雨》解暑，台下起哄要求他唱歌，雖然聲沙仍清唱幾句，粉絲拍掌讚好。

機場否認涉事

到了活動尾聲，大會播出香港粉絲製作的應援片段，並送上巨型蛋糕，加上全場燈海，令邊佑錫感動爆喊。見面會約兩小時結束，邊佑錫逐一歡送粉絲離場，再與幸運兒合照。完騷後有大批粉絲守候在場館外，他得悉後即走出場館揮手道別，表現親民。

韓國傳媒報道，邊佑錫上周五（12日）從韓國來港前，隨行保安人員在仁川機場的貴賓室內，以電筒照射旅客，防止他人拍照；保安團隊又封鎖入境大堂門口，甚至檢查使用貴賓室旅客的機票，事件惹起爭議。保安公司日前就事件道歉，強調有關措施是跟機場保安部門商議後才實施。不過，後者劃清界線，否認參與事件。

邊佑錫所屬事務所昨日亦公開道歉，表示得悉保安員用電筒照射旅客，已即時要求停止相關行為，又指不知道保安員查核旅客機票，承認責無旁貸，今後將檢討保安措施。據悉邊佑錫今日（16日）返回韓國，當地機場保安措施有否改善，勢成韓媒焦點。

另一方面，將於9月25日舉行首爾電視劇大獎頒獎禮，經過觀眾投票後，《背著善宰跑》邊佑錫與金惠允力壓《淚之女王》金秀賢與金智媛，同時贏得男女演員人氣獎。據報邊佑錫的得票率僅比金秀賢多出1.6個百分點，金惠允與金智媛的票數也只差2.6個百分點，競爭相當激烈。