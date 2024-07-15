【開箱】《政壇旋風》 金喜愛薛景求逐鹿青瓦台

由暗殺總統開始

《政壇旋風》講述國務總理朴東豪（薛景求飾）跟隨總統張日俊（金洪發飾）從政多年，二人曾經志同道合，可是後者「變節」，勾結韓國財閥大進集團，前者要求總統下台，卻反遭誣告，面臨失去一切。東豪為了堅守信念，密謀暗殺總統，在他的電子煙混入毒品，令到患有心臟病的總統發病倒下。另一方面，深受總統信任、跟大進集團私下勾結的副總理鄭秀甄（金喜愛飾），動員檢察機構、財閥家族、國會內閣、國情院、傳媒，甚至總統夫人，誓要阻止東豪上位。

《政壇旋風》全劇共分12集，劇情相當緊湊，從總理計劃暗殺總統開始，然後總統離世、激烈選戰、東豪當選，繼續與秀甄對抗。東豪的終極目標是剷除所有腐敗的政客與官員，秀甄陣營一日未倒，東豪誓不罷休。兩人不斷交鋒，時而東豪搶佔先機，偶爾秀甄妙策奏效，最終鹿死誰手，成為全劇最大看點。

每集情緒波動大

新劇由《謗法》金容完執導，創作「權力三部曲」：《追擊者》、《黃金帝國》及《絕命反擊》的朴慶秀編劇，後者受訪時稱，《政壇旋風》描述主角被往事支配着現狀，使他看不見未來，正好說出劇集重點。東豪從政前曾任檢察官，與同僚李長澤（全裴修飾）及徐奇泰（朴敬燦飾）合力打擊社會不公，後者因調查大進集團的貪污舞弊案，被栽贓受賄而自殺身亡，東豪為友報仇，決心剷除貪官污吏，踏出殺害總統的第一步。

秀甄同樣背負悲傷過去，年輕時曾參與學生運動，遭執法部門嚴刑拷問，飽受牢獄之苦。她跟學生運動領袖韓憫浩（李海英飾）結婚，跟隨學運人士從政，丈夫成立私募基金公司，勾結大進集團，為前學運人士提供秘密選舉經費。金喜愛表現出色，面對過去傷痛，每集情緒波動大，但她拿捏準繩，精彩程度媲美《夫妻的世界》。

越線的人沒極限

東豪表面伸張正義，但為打擊敵人，使出招數也不見得光明磊落，例如參選總統過程，威脅黨內另一候選人退選，再借助另一黨派候選人製造假象，導致秀甄失去提名，更派遣女助手欺騙秀甄男下屬感情。東豪為了達到目的，早已把個人名譽與性命拋諸腦後，薛景求完全表達出東豪所說「越線的人沒有極限」的殘酷面目。

今年正值全球大選年，歐美多國選情激烈，《政壇旋風》諷刺政壇黑暗，部分情節反映現實，例如刺殺總統一幕。新劇由國務總理以非法手段奪權揭開序幕，東豪自覺伸張正義，方法是否合理，觀眾自行判斷，正如劇中秀甄對東豪說：「如果總理跟我一樣，隻眼開、隻眼閉的話，世界會稍微變暗些，但你知道吧，人們很快就會適應黑暗。」