兒童選擇大獎 鬼口水淋亨利高定 Taylor Swift男友同獲獎項

為慶祝美國人氣動畫《海綿寶寶》開播25周年紀念，今屆兒童選擇大獎請來動畫主角海綿寶寶（SpongeBob SquarePants）和他的老友派大星（Patrick Star）擔任頒獎禮主持之餘，該節目同時獲選為最受歡迎動畫，可謂雙喜臨門。至於其他得獎電視節目，《波西傑克森》與《少年謝爾頓》各得兩獎平分秋色，前者獲頒最受歡迎兒童節目，獲加史高貝爾（Walker Scobell）兼奪最受歡迎男主角（兒童節目）；後者贏得最受歡迎家庭節目，伊恩阿米蒂奇（Iain Armitage）同時成為最受歡迎男主角（家庭節目）。

《Barbie芭比》包辦4獎

值得一提的是，賽前獲得4項提名的人氣女歌手Olivia Rodrigo憑美劇《歌舞青春：再譜樂曲》當選最受歡迎女主角（兒童節目），同時憑《GUTS》勇奪音樂部門的最受歡迎專輯，可惜她跟其他得獎歌手如Taylor Swift、Billie Eilish等一樣缺席。至於獲選為最受歡迎樂壇新人的Renee Rapp，領獎後接受大會的鬼口水「慶祝」。

電影部門方面，澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）雖然未能憑《Barbie芭比》角逐奧斯卡影后，至少獲年輕觀眾投票選為最受歡迎電影和女主角，Billie Eilish主唱插曲《What Was I Made For?》和Nicki Minaj等合唱《Barbie World》，亦分別獲頒最受歡迎電影歌曲及合唱歌，證明捧場者眾。最受歡迎動畫是《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》，《猜猜猜誰是兇手》阿當辛迪拿（Adam Sandler）則憑Netflix動畫《蜥蝪伯伯里歐》贏得最受歡迎男配音，他偕三名女兒Sadie、Jackie及Sunny一起行橙地氈，分享他的得獎喜悅。