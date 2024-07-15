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娛樂

Rain頻「蝦碌」撞爆嘴兼甩鞋 香港演唱會半裸騷肌 Stanley肥仔跳舞助興

Rain相隔8年再襲港開騷 全晚「肌肉放題」跳足150分鐘

【明報專訊】韓流天王Rain相隔8年再來港舉行「2024 The Rain Tour: Still Raining-Hong Kong」演唱會，前晚在亞洲國際博覽館開騷，吸引數千粉絲捧場，包括MIRROR成員邱士縉（Stanley）及ERROR的梁業（肥仔）。Rain全晚又唱又跳兼騷肌，展現「K-Pop舞台王者」風範之餘，同時出現「蝦碌」場面，包括被咪高峰撞爆嘴唇，跳舞亦甩鞋。

記者：蘇珮欣

演唱會前晚8時開始，戴上面罩的Rain半裸站在跑步機上，全場粉絲瘋狂尖叫，他唱出多首大熱作品《Gang》、《It's Raining》及《躲避太陽的方法》，不忘用英語高呼「香港」。勁歌熱舞過後，Rain改以廣東話打招呼：「大家好，我係Rain。」表示很久沒跟港迷見面，並說：「我從三藩巿抵港，到埗即到場館綵排，又吃了很多點心。」反問觀眾喜歡吃什麼韓國菜。其後Rain拿起上衣準備穿著，台下歌迷高呼「不要」，他聞言即笑說「反正稍後再除」，十分搞笑。

翻唱NewJeans歌曲

Rain與粉絲互動，示意歌迷起身跳舞，又多次走到台下跟觀眾握手，不少人趁機衝到台前，Rain見狀即呼籲大家注意安全，並返回座位，否則他不再落台。個唱增設「Dance Cam」環節，大會攝影機「點名」台下粉絲接受跳舞挑戰，成功者可獲贈禮物，Stanley及肥仔先後被選中，二人亦落力表演助興。

Rain演出兩個半小時，帶來新舊歌曲《I Do》、《Love Song》、《30 Sexy》及《Rainism》等，又翻唱PSY的《江南Style》、女團NewJeans的《Hype Boy》以及美國男歌手Bruno Mars的《24K Magic》和《Leave The Door Open》，極盡視聽之娛。

自嘲長髮似海帶

不過，Rain當晚出現不少「蝦碌」場面，先是演唱《Love Story》期間，咪高峰撞到嘴唇流血，令他感到口腔充斥血腥味；邊唱邊跳《Bad Guy》突然甩鞋，幸好未有影響演出，直到唱罷全曲才穿回鞋子；個唱到了尾段，Rain完成《Why Don't We》自爆感到頭暈，「我的心臟好像有隻手捉緊一樣」，需要坐在台邊休息。

Rain現正為演出下部作品留長頭髮，自嘲目前髮型像海帶，經常黏着臉頰，熱到很想把它剪掉。到了安歌時段，Rain表示不想回家，希望與粉絲玩通宵，可惜時間過得太快，表演終需結束，又說廣東話很難學，只懂「唔該晒」及「多謝」，最後他說不會忘記大家，並說「我愛你」冧粉絲。

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