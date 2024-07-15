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娛樂

【娛樂場】《新聞女王》演員班底配音《森林女王》 馬國明聲演賴皮「獅子王」嗌好玩

【明報專訊】無綫今晚起在黃金時段劇集檔9時30分推出紀錄片《森林女王》，改編自BBC野生動物紀錄片《Serengeti》。《Serengeti》系列大受網民歡迎，首兩季在豆瓣高開9.3及9.2評分，2020年榮獲美國電影音效剪輯師協會聲音剪輯傑出成就殊榮，又獲黃金時段艾美獎（Primetime Emmy Awards）、廣州國際紀錄片節（GZDOC）7項提名。

從職場走入森林「弱肉強食」

無綫以戲劇手法包裝，由去年台慶劇《新聞女王》演員班底粵語配音，包括「佐治」馬國明、「Cathy」高海寧、「劉艷」王敏奕、「曉薇」何依婷、「飛爺」鄧智堅、「方太」龔慈恩、「Bella」郭柏妍、「Ivan」何廣沛、「芷瑤」陳曉華、「姍姍」何沛珈、「Cyrus」孔德賢、馬貫東和陳山聰等。《森林女王》跟《新聞女王》一樣以「弱肉強食」做故事背景，同樣描寫女性角色為主，演員飾演的動物，大部分沿用《新聞女王》劇中名字外，角色性格也同出一轍。

驚喜甜蜜感情線

馬國明聲演「獅子王」佐治，同是阿頭級，均具備賴皮特色；王敏奕聲演「非洲母獅」劉艷，都是喜愛走出固有框架，以自己相信及堅持的理念達到目標。與劇集角色相似還有「飛爺」鄧智堅為陰險狡猾的野狗配音，「飛爺」目標明確，懂生存之道；為在森林爭一碗飯吃，游刃有餘、靈活變通，不濫殺無辜，性格鮮明。陳山聰聲演最強獅子王「黑面死神」，對「森林女王」之爭有一定影響力。

《森林女王》雖然是紀錄片，但戲劇元素豐富，除劉艷、曉薇及Cathy各出奇謀爭做「森林女王」，還有感人、出人意表和驚喜甜蜜感情線，包括馬國明與王敏奕的「獅子CP」，何廣沛和何沛珈的「狒狒CP」。「獅子CP」為反抗獅子族群不公平的「一夫多妻」制，劉艷背老公佐治與情人誕下4名小獅子，之後「離家出走」。看似霸道愛面子的佐治，最終因一個原因願意包容劉艷，劇情峰迴路轉。「狒狒CP」除有馬貫東聲演的老狒爺玩搶妻，何廣沛還要經常開金口唱情歌。

演員各出奇招投入角色

聲演高傲又進擊的怪獸家長獵豹Cathy的高海寧，配音前10分鐘仍努力讀稿「攞番Cathy個感覺」，「配音時會忍唔住演番Cathy啲眼神，唔識點樣用聲去演一個角色，覺得配音員好勁」。聲演野狗的鄧智堅特意黐「飛爺鬍鬚」、戴「飛爺眼鏡」和招牌珍珠奶茶幫助投入飛爺世界。

馬國明為賴皮愛面子的獅子王配音，刻意壓低聲線，初次接觸配音的他大嗌好玩，「我鍾意配啲好衰嘅角色，可以變聲」。聲演高海寧獵豹女兒芷瑤的陳曉華，與《新聞女王》中的角色一樣事業心重，一心想要繼承母業成為「森林女王」。為凸顯角色硬朗性格，她壓低聲線配音，邊配邊手舞足蹈助投入角色，「我覺得要浮誇啲去演繹，唔可以咁平淡」。

《森林女王》翡翠台

7月15日起逢周一至五 晚9時30分播映

相關字詞﹕森林女王 娛樂場

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