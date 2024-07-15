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娛樂

何沛珈拍打戲獲提點 陳山聰自覺有責任保護後輩

【明報專訊】陳山聰、姚子羚、張頴康、朱晨麗、何沛珈和吳兆麟昨日到觀塘宣傳無綫劇《反黑英雄》，眾人分組比拼壓爆氣球和戴拳套打爆樽遊戲，張頴康與姚子羚秒速以心口互壓爆氣球，技驚四座；朱晨麗和何沛珈被安排坐陳山聰大腿壓爆氣球，朱晨麗嘗試3次才成功，場面搞笑。

陳山聰與何沛珈劇中演一對，何沛珈大讚陳山聰是好前輩和好哥哥，經常照顧她，「拍打戲前佢會提點我唔好太緊張，令我覺得好安心」。陳山聰稱知對方首次拍打戲，令他憶起自己初入行時的經歷，「真心覺得要保護後輩，這是做演員必須的責任，如當年歐陽震華和郭晉安等都很保護我一樣。」何沛珈表示有興趣挑戰打女角色，問是否轉型不再性感？她說：「睇場合，如劇情需要，性感也沒所謂。」

陳為子安全 擬請司機接送上學

陳山聰表示最近很多人關注兒子陳霆軒（Jaco）K1結業禮變惜別會一事，解釋只是分校合併，兒子沒有轉校，學前班已轉校一次，他因而搬屋，承認不想再搬，寧努力掙錢請司機接送Jaco上學，確保兒子安全，「睇新聞見有小朋友被拐帶，都有點擔心，要盡量小心，睇緊一點」。

張頴康尾指傷逾一年未能伸直

張頴康表示拍攝《反黑英雄》期間傷了左手尾指，至今仍未能伸直，「太太已習慣我每次開完工回家有新傷，且已過了一年沒理會，知道這個位置不健全，少少缺陷，可接受」。他表示參演此劇十分好玩，因為觀眾隨着劇情一直估他會否「黑化」，笑道：「其實我演正氣警察，真的沒人相信嗎？不明白為何總覺得我一定有啲嘢，搞到我變咗鄭子誠。」

拍檔文頌男病逝 吳兆麟心情沉重

吳兆麟與病逝的文頌男合作主持J2台節目《不正常愛情研究所》，表示仍記得當時對方很健康和開心，有慰問文頌男病况和捐款幫助，首次經歷身邊朋友離世，前晚收到消息睡不着，心情十分沉重，「因為他沒買保險，得不到更好的治療，覺得好可惜，估不到事情來得這麼突然，希望文頌男家人盡快度過這傷心時間，很慚愧沒有多點探望他，稍後會出席他的喪禮」。

記者：林祖傑

相關字詞﹕反黑英雄 吳兆麟 何沛珈 朱晨麗 張頴康 姚子羚 陳山聰

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