明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

澳門開騷曬弗爆身材 容祖兒自誇好大隻 谷肌影大合照

容祖兒性感造型澳門開騷 谷肌影大合照自嘲「好大隻」

【明報專訊】容祖兒相隔一年再到澳門舉行《容祖兒Eternity演唱會2024》，連續6周逢星期六、日，共12場，前晚開鑼，容祖兒家人總動員到場支持。今次歌單除加入去年香港《My Secret Live：ANOTHER SIDE》演唱會環節，又首度獻唱新歌，預告之後場數會唱全新快歌。容祖兒以多個性感造型亮相，大騷弗爆身形，又搞笑雙手谷肌跟觀眾大合照，自嘲好大隻、好核突。

記者：林祖傑

容祖兒澳門演唱會前晚開鑼，穿背心閃片短裙登場，獻唱《一種永遠》、《最後的茱麗葉》和《這麼近那麼遠》為個唱揭序幕。她表示暑假開騷一點也不辛苦，反而像放假，之前不斷飛到不同地方工作，笑說：「我等了這天很久，這兩個月每星期都能留在澳門，覺得很開心，想永遠扎根澳門。」她之後唱出多首快歌，與舞蹈員勁歌熱舞，炒熱全場氣氛。

被笑普通話發音不正扮嬲

祖兒換上黑色長裙獻唱新碟主打歌《九秒九》，表示新碟除與湯令山合作，亦與多名不同唱作人合作，「如果大家有興趣知道還有誰，下星期要再來看，有新歌唱，是否很吸引呢？是快歌來的」。

祖兒全晚分別以廣東話和普通話跟觀眾交流，當表示將獻唱林俊傑寫給她的《第一百個我》，透露很喜歡這首歌，用普通話說「在這個時候」時，觀眾笑她發音不對，祖兒扮嬲謂：「你們很標準嗎？已經不錯了，進步很多啦，給我掌聲！謝謝！」觀眾即報以熱烈掌聲和歡呼聲。

感謝舉家到澳門捧場

祖兒感謝不少朋友來捧場，特別是媽媽、弟弟和侄女去年都有來，今年繼續捧場，對她十分支持。前日是她去年在演藝學院舉行34場《My Secret Live：ANOTHER SIDE》演唱會的首場演出，祖兒稱該演唱會唱的歌比較冷門，對她有特別意義，問去年沒有入場看的觀眾可會覺得可惜，她說：「決定將其中一環節重現舞台，沒看過都可以聞吓餘香。」

要求觀眾擺浮誇甫士

祖兒愈唱情緒愈高漲，演唱會尾聲與全場觀眾大合照，不停叫觀眾擺甫士，還要求愈浮誇愈標奇立異愈好，她高舉雙手谷肌肉，見到效果後自嘲：「好大隻、好核突呀！」場面搞笑。

祖兒最後以《心之科學》為演唱會作結，表示澳門首場演出令她感受到來自亞洲不同地方歌迷的支持、擁戴和熱情，很感動，之後11場演出會繼續帶給大家最火熱的夏天。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕容祖兒Eternity演唱會2024 容祖兒

上 / 下一篇新聞