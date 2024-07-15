澳門開騷曬弗爆身材 容祖兒自誇好大隻 谷肌影大合照

記者：林祖傑

容祖兒澳門演唱會前晚開鑼，穿背心閃片短裙登場，獻唱《一種永遠》、《最後的茱麗葉》和《這麼近那麼遠》為個唱揭序幕。她表示暑假開騷一點也不辛苦，反而像放假，之前不斷飛到不同地方工作，笑說：「我等了這天很久，這兩個月每星期都能留在澳門，覺得很開心，想永遠扎根澳門。」她之後唱出多首快歌，與舞蹈員勁歌熱舞，炒熱全場氣氛。

被笑普通話發音不正扮嬲

祖兒換上黑色長裙獻唱新碟主打歌《九秒九》，表示新碟除與湯令山合作，亦與多名不同唱作人合作，「如果大家有興趣知道還有誰，下星期要再來看，有新歌唱，是否很吸引呢？是快歌來的」。

祖兒全晚分別以廣東話和普通話跟觀眾交流，當表示將獻唱林俊傑寫給她的《第一百個我》，透露很喜歡這首歌，用普通話說「在這個時候」時，觀眾笑她發音不對，祖兒扮嬲謂：「你們很標準嗎？已經不錯了，進步很多啦，給我掌聲！謝謝！」觀眾即報以熱烈掌聲和歡呼聲。

感謝舉家到澳門捧場

祖兒感謝不少朋友來捧場，特別是媽媽、弟弟和侄女去年都有來，今年繼續捧場，對她十分支持。前日是她去年在演藝學院舉行34場《My Secret Live：ANOTHER SIDE》演唱會的首場演出，祖兒稱該演唱會唱的歌比較冷門，對她有特別意義，問去年沒有入場看的觀眾可會覺得可惜，她說：「決定將其中一環節重現舞台，沒看過都可以聞吓餘香。」

要求觀眾擺浮誇甫士

祖兒愈唱情緒愈高漲，演唱會尾聲與全場觀眾大合照，不停叫觀眾擺甫士，還要求愈浮誇愈標奇立異愈好，她高舉雙手谷肌肉，見到效果後自嘲：「好大隻、好核突呀！」場面搞笑。

祖兒最後以《心之科學》為演唱會作結，表示澳門首場演出令她感受到來自亞洲不同地方歌迷的支持、擁戴和熱情，很感動，之後11場演出會繼續帶給大家最火熱的夏天。

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