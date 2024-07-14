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娛樂

【開箱】《全謊位登月》 真愛假不了

【明報專訊】上周五美國新片開畫日，驚慄片《Longlegs》和愛情喜劇《全謊位登月》（Fly Me to the Moon）同日上映，暫未知鹿死誰手，但講述連環命案的前者周四優先場爆冷進帳300萬美元（約2340萬港元），美國電影業界估計該片首周末可收2000萬至2300萬美元；《全》片優先場票房87.5萬美元，料首周末3天可收1000萬至1200萬美元。《Longlegs》暫未知何時在港上映，但《全》片上周四（11日）在港開畫，據報後者本來直上串流平台Apple TV+，由於試片時反應理想，才安排在戲院跟觀衆見面；事實上，《全》片結合了愛情、登月，並探究真實與謊言，不失為一看無妨的輕鬆小品。

轉導演易男角

《全謊位登月》講述冷戰時期，美蘇太空競賽爭個你死我活，太空總署（NASA）為提升形象兼搵真銀，邀請營銷奇才Kelly Jones加盟，經驗豐富的火箭發射總監Cole Davis卻不喜歡太空科學商業化；但總統下令登月任務不容有失，Cole被迫配合Kelly的「扮登月」後備計劃，兩人逐漸放下分歧，攜手完成這個舉世矚目的任務。

此片沒根據任何小說或漫畫改編，雖然提及岩士唐（Neil Armstrong）等登月太空人，內容卻半真半假，譬如他踏足月球後的金句：「我的一小步，是人類的一大步。」片中描述由Kelly創作再交給他念出，便是新晉編劇露絲格萊（Rose Gilroy）以博一粲的點子之一。露絲是星二代，媽媽雲妮羅素（Rene Russell）曾拍《偷天遊戲》，父親則是《頭條殺機》的導演兼編劇。以新人而言，露絲撰寫《全謊位登月》劇本的表現算及格，雖然故事意念來自電影公司These Pictures主管堅南芬寧（Keenan Flynn），「如果1969年7月20日只有耳聽的大氣電波陳述登月『真實』，眼見的畫面卻是荷李活級『造假』製作，那會怎樣？」據報此片本來由《黑錢勝地》男星積遜貝文（Jason Bateman）演而優則導，其後因創作理念不同，改由《抱抱我的初戀》導演兼《安眠書店》監製格畢蘭緹（Greg Berlanti）操刀。《白宮末日》卓靈達譚（Channing Tatum）扮演Cole，同樣執二攤，原本由「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）飾演，但後者因檔期問題退出。大概只有飾演Kelly和身兼監製的史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）最先上馬，連帶其《周六夜現場》的編劇丈夫哥連佐斯（Colin Jost）也在片中客串一角。

太空發展與軟實力

此片以Cole對Kelly一見鍾情為起點，即使後者「入侵」太空總署做出很多他認為荒謬的事，譬如他拒絕受訪，Kelly即另找臨記扮太空人，但Cole也很快放過她；特別是Kelly憑三寸不爛之舌擺平各種疑難，包括說服議員通過撥款、找各種品牌讓太空人代言，軍人出身處事四平八穩的硬漢，又怎敵得過如此活色生香的女人？

《全謊位登月》不止要說一個歡喜冤家成佳偶的故事，還切入史實，並由謊言開始。Kelly縱然是伶牙俐齒的營銷奇才，卻經歷坎坷童年才練就一身好武功。故事背景佐以後來因撒謊下台的尼克遜總統主政，而1969年的美國仍深陷越戰泥沼，全國急需登月成功的美夢，正好締造真假畫面的戲劇衝突；同時側寫了美國的軟實力，跟太空發展一樣，行之已久，底子雄厚。

愛情喜劇從來需要男女主角之間有火花才能收效，卓靈達譚伙拍史嘉麗祖安遜演出不壞，前者略嫌拘謹，史嘉麗也過於成熟，如果換回「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）加上較有喜感的金像影后珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）演出，可能效果更佳。值得一讚是兩名男配角：扮演替總統辦事暗地招聘Kelly的活地夏里遜（Woody Harrelson），片中神出鬼沒，不時製造笑點。令人眼前一亮是諧星出身的《人人愛雷蒙》雷羅曼路（Ray Romano），扮演Cole的副手Henry，和Kelly交談的一幕，除點出Cole的為人，雷羅曼路的演出，為本來無句真的Kelly，帶來了重量，也為這段情撒下種子。

上映日期：7月11日

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