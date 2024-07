【開箱】《全謊位登月》 真愛假不了

【明報專訊】上周五美國新片開畫日,驚慄片《Longlegs》和愛情喜劇《全謊位登月》(Fly Me to the Moon)同日上映,暫未知鹿死誰手,但講述連環命案的前者周四優先場爆冷進帳300萬美元(約2340萬港元),美國電影業界估計該片首周末可收2000萬至2300萬美元;《全》片優先場票房87.5萬美元,料首周末3天可收1000萬至1200萬美元。《Longlegs》暫未知何時在港上映,但《全》片上周四(11日)在港開畫,據報後者本來直上串流平台Apple TV+,由於試片時反應理想,才安排在戲院跟觀衆見面;事實上,《全》片結合了愛情、登月,並探究真實與謊言,不失為一看無妨的輕鬆小品。