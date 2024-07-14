明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《美國隊長4：勇敢新世界》預告曝光 夏里遜福加盟演總統 紅色變形俠醫登場

【明報專訊】Marvel超級英雄片《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America: Brave New World）明年2月上映，早前有傳要補拍戲分，包括大型動作場面，並加入《絕命律師》男星艾普斯圖（Giancarlo Esposito）飾演全新反派。雖然距離上映日期至少半年，但前日Marvel率先公開預告片，《美國隊長4》延續2016年上映的《美國隊長3：英雄內戰》劇情，講述基斯伊雲斯（Chris Evans）飾演的美國隊長退役後，好友「飛隼」安東尼麥奇（Anthony Mackie）接任隊長一職，並在夏里遜福（Harrison Ford）扮演的美國總統羅斯要求下，重新建立復仇者聯盟。之前羅斯一角由金像影帝威廉赫特（William Hurt）飾演，但後者2022年逝世，遂由夏里遜福頂上。從預告片段所見，美國隊長與總統見面，後者要求他在美軍工作。另一鏡頭有艾普斯圖現身，疑要暗殺總統羅斯。預告最後一幕，則是渾身紅色的變形俠醫出場，但只見半邊身，不見面孔。根據原著，紅色變形俠醫就是羅斯總統另一身分，而且是反派，不過未知電影版會否有所改動。

另一方面，《離經叛道》女星舒拉哈斯（Shira Haas）片中扮演以色列超級英雌「沙布拉」（ Sabra），根據原著漫畫是摩薩德特工；據美媒報道，角色現改為美國政府官員，惹來反以色列及支持以色列的粉絲不滿，可說兩邊不討好，部分影迷甚至表示要杯葛《美國隊長4》，Marvel方面至截稿前未有回應。

相關字詞﹕舒拉哈斯 安東尼麥奇 艾普斯圖 變形俠醫 夏里遜福 美國隊長4：勇敢新世界

上 / 下一篇新聞