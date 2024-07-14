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娛樂

控方涉隱瞞證據 艾力寶雲槍擊案撤銷起訴

【明報專訊】《複雜關係》艾力寶雲（Alec Baldwin）2021年10月在美國新墨西哥州聖達菲拍攝電影《Rust》期間，所持道具槍發射實彈令42歲女攝影師夏蓮娜赫晉斯（Halyna Hutchins）死亡；道具槍械主管立德（Hannah Gutierrez Reed）被控過失殺人，今年3月被判罪成，現正服刑。艾力寶雲被控同一罪名，上周三（10日）開審，事件發展峰迴路轉，前日（12日）法官薩麥（Marlowe Sommer）裁定控方未將關鍵證據交予辯方後，把過失殺人罪駁回，艾力寶雲聞判後落淚，又與熱淚盈眶的妻子Hilaria擁抱；連日來艾力胞姊伊莉莎伯（Elizabeth Keuchler）、胞弟兼《非常嫌疑犯》男星史提芬寶雲（Stephen Baldwin）均有到庭聽審，亦鬆一口氣。

據美媒報道，道具槍械主管立德今年初受審期間，亞利桑那州退休警員Troy Teske將幾顆實彈交給聖達菲的警察，稱與令夏蓮娜赫晉斯身亡的子彈脗合，但聖達菲警察把物證存檔後，卻沒有通知艾力寶雲的代表律師，直到周四開庭後辯方才得悉此事。法官薩麥指可能與夏蓮娜赫晉斯之死有關的子彈，或許對艾力寶雲的案件有利，但警方與控方未適時向辯方提供這些物證。薩麥續指控方蓄意隱瞞上述資料，「如果這種行為未達惡意程度，肯定也是非常接近惡意，以至顯示強烈偏見迹象」，稱法庭判定這種行為對被告非常不利。

死者丈夫續追討責任 料民事起訴

艾力寶雲的律師團隊近月多次指控方隱藏大量資訊，包括法醫報告、電郵及錄影片段等。有法律評論員指控方獲大筆公帑把案件定為刑事罪行，如今艾力寶雲獲撤控，對新墨西哥州的司法系統有災難影響。另外，法律學者指此案是針對案件實情做出裁決，控方不能以同樣理由再次興訟。

雖然控方、夏蓮娜赫晉斯丈夫Matthew表示尊重法庭裁決，但後者透過代表律師表示期待向法院提供所有證據，並追究艾力寶雲對夏蓮娜之死的責任，意味將循民事訴訟向艾力索償。

另一方面，前日推出新專輯《The Death of Slim Shady》的白人饒舌天王Eminem，其中一首新歌《Fuel》提及艾力寶雲這宗案件，惹來網民熱議。

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