《背著善宰跑》邊佑錫襲港派飛吻 近2000粉絲圍觀 沈月唐詩詠齊追星

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

首次來港的邊佑錫下午5時現身記者會，全場近2000粉絲即時尖叫聲四起。他用廣東話打招呼，擺出多個姿勢讓傳媒拍照。看到現場這麼多粉絲，他表示心情緊張、激動，很期待今日的粉絲見面會。邊佑錫稱在韓國也吃過港式點心，期待在港品嘗地道美食。

被問到亞洲巡迴見面會接近尾聲，有什麼難忘回憶，邊佑錫表示粉絲給他的愛與歡呼聲最難忘，「希望在香港站也能與粉絲度過幸福時間，好好享受見面會的過程」。

想學整家俬

談到《背著善宰跑》的難忘場面，邊佑錫說：「有一幕冲完涼出來，看到小率（金惠允飾）的場面最難忘。」他又透露不只要熟讀劇本，連對手的對白也要好好記住及理解。邊佑錫為了劇中「善宰」一角，專程學唱歌、游水，最近則想學整家俬，「家俬是必需品，如果能親手製作，應該更有意思，好想整一個小茶几」。大會主持指他身形高大，小茶几恐怕不夠用，他自言通常坐在地上，應該無問題。談到身形，他稱持續做運動，透過健身提升體力，若有空會一星期健身6日。

改變選劇本方向

邊佑錫表示今年是其事業突破的一年，透過《背著善宰跑》獲得許多粉絲的愛，「現在目標是改善演技的缺點，為下部作品做好準備」。據悉他暫未接演新作，但因《背》劇而改變選劇本的想法，「以前好想演奇幻、外星人題材，現在會選一些能引起觀眾共鳴的角色」。

邊佑錫最後重演《背著善宰跑》派飛吻的場面，而且連派4個，並用廣東話說：「我愛大家。」他登車離開商場時，不忘調低車窗跟街頭兩旁粉絲揮手道別，十分親民。

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