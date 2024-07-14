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娛樂

【娛樂場】《UNISON FEST 2024 潛台祭》 音樂愛好者暑期盛會

【明報專訊】2019年UNISON 《大學獨立音樂巡演》由8間院校合作，宣傳句語是「耳聽八方，讓熱汗灑校園。聆聽，是被動與主動；是選擇和回應。眼見音樂生態圈活躍度滑落，我們不能連掙扎的力度也放棄」。今年將於8月3日至4日，在東蒲舉行《UNISON FEST 2024 潛台祭》，由十大院校學生團隊籌辦，多元化陣容從重型到流行搖滾、由hip hop到Jazz、由柔情女聲到澎湃結他聲、由 Indie pop到趣怪組合、從本地到台灣，是一場專為音樂愛好者，展示多元、年輕又貼地音樂風貌的暑期盛會。

逾30組音樂單位各展魅力

今次演出舞台總共有3個，分布在場地上的不同角落，無論是主流還是非主流的表演者，都能夠展現各自的魅力，讓不同音樂光譜的樂迷有更多選擇。參與的陣容逾30組音樂單位，台灣有電子搖滾樂隊Hello Nico，暌違6年再度來港；首次來港以流行與搖滾曲風的公館青少年GGteens；香港與台灣兩邊走的唱作才子李拾壹，《全民造星》主題曲《前傳》是他的作品；還有創作歌手兼幕後結他手范梓謙（Teddy）。

搖滾樂隊炸爆舞台

樂隊KOLOR是UNISON台柱；有重型金屬及流行旋律的Maniac、凡枯及Revery，強勁節奏轟炸舞台；令人熱血沸騰的搖滾樂隊有Pandora、The Hertz及Zpecial，他們以帶着希望的音樂能量和使人共鳴的獨特音樂頻率炸爆舞台；演奏技巧精湛的香港結他手Jason Kui與樂隊話梅鹿，沒有歌詞卻能用澎湃起伏結他聲、複雜多變的音符和節奏，營造震撼心靈的聲音景觀。

福頭老師重出江湖

音樂祭有激情也少不了柔情女聲，才女陣容包括擅長糅合Jazz、R&B、流行、電子的Kiri T，憑電影主題曲《填詞魂》獲金像獎「最佳原創電影歌曲」的謝雅兒；包辦曲詞編監MV製作的新晉獨立音樂人Anna hisbbuR及獨立唱作歌手周卓盈等；破例重出江湖、「香港搖滾歌姬」福頭老師，將與UNISON學生夾band，大玩經典神曲《夏日熱辣辣》。

音樂祭另一重任是發掘潛力股，商台DJ梁子與黃正宜組成FOOLYA虎牙、樂隊COPAK、地球旅人及FIST BUMP。3個新生代rapper，包括Ragpickers、Dessy守一及Lewsz；還有Luna and The Bosin樂隊；以jazz玩出不一樣風格流行曲的Jan Curious×Fountain和融合city-pop與爵士樂的Kowloon K，讓樂迷隨旋律靜靜地搖曳。

特設3個競技遊戲

今年大會以「潛入後台」為主題，特設3個有關後台製作日常的競技遊戲，市集範圍將免費開放給公眾參與，撐本地小店是市集其中的一大特色。從古著、復古飾物到動漫精品，菲林相機再到木製作品等，代表了本地獨特的風格與文化，同時體驗到本地特色商品。

《UNISON FEST 2024 潛台祭》

日期：8月3日至4日

地點：東蒲（新蒲崗七寶街2號）

票價：$580（單日）、$980（雙日）

$880（WeWa Club會員限定學生雙日票）

相關字詞﹕UNISON FEST 2024 潛台祭

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