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娛樂

讚老公倪震尊重婚姻承諾 周慧敏接受優雅地老去

【明報專訊】56歲周慧敏與丈夫倪震結婚15年，一直恩愛又低調，甚少談及婚姻問題。近日周慧敏在訪問中罕有透露十分尊重丈夫，有重大事會由倪震決定，她指倪震曾說「結了婚就不可以離婚」，是尊重婚姻承諾的人。還有數年便60歲「登六」的周慧敏，認為自然就是最美，心態上反而變得更有童真。

周慧敏接受鄭丹瑞網上頻道「健康‧旦」訪問，對於年齡，表示跟正常女生一樣緊張，但覺得自然就是最美，接受優雅地老去，所以只有做正常的保養，順應自然。周慧敏雖然即將「登六」，但心態上反而變得更有童真，對事事充滿好奇。她認為最重要是保持一顆赤子之心，本身對物質要求很低，很容易滿足，食碗雲吞麵已好開心。她現時已沒什麼需要追逐，能夠很滿足地過每一天。

「結了婚不可離婚」

談到與丈夫倪震的相處，周慧敏表示在家中就像兩個傻瓜，經常不停地笑。她很尊重丈夫這個角色，每當有重大決定時，都由對方決定，小事則由她思考作主，各司其職。當有不同意見時，一定會坦誠溝通，不能置之不理，直到達成共識。她透露丈夫曾經說過「結了婚就不可以離婚」，她說：「丈夫是十分尊重婚姻承諾的人，起初覺得已拍拖多年，結婚後分別應該不大，但原來婚後彼此放下了『我』，變成着重從對方出發，為對方承擔、讓步及付出，兩個人一起細心經營這段婚姻。」

演唱會倒貼30萬

周慧敏出道時感愛到很多歌迷的愛，因此希望能回饋他們，她自爆為求做到最好，試過演唱會的製作不計成本，最後要倒貼30萬，但得到跟歌迷之間的開心和愛，覺得值得。演唱會後的DVD更是蝕賣，為的是要留下一個漂亮的成品。她表示隨年紀增長，如要在家庭和工作間取捨，會將家庭放在第一位。

有信仰變得謙卑

周慧敏又談到信仰，稱40歲後跟朋友討論宗教時，啟發對信仰的興趣，繼而深入了解，加上自己的經歷而逐漸相信，認為信仰令她有平安的心和變得順服，相信自己經得起不同的考驗。她認為現時的幕前工作是神的安排，目的是要她傳遞信仰。她指昔日因家庭和工作，令自己經常逞強，但接觸信仰後變得謙卑，放下自己，放大別人，承認自己的不足，以謙卑的心面對人和事，不再介意外界的想法，更會換位思考，從別人的角度出發。她稱愛貓「阿豹」離世時深受打擊，後來因聖經中一句經文而釋懷。

娛樂組

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