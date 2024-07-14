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娛樂

郭珮文夠膽真空行時裝騷 胡定欣袁偉豪自嘲「攝期」做主持

【明報專訊】袁偉豪與胡定欣自合演無綫劇《城寨英雄》後，相隔8年再合作，主持有關時裝設計的新節目《剪裁魔法師》。昨日舉行拜神儀式，胡定欣笑言被好姊妹胡蓓蔚取笑搶主持工作，她自覺口才麻麻，可能與袁偉豪都有時間，加上騷錢不貴，便找他們「攝期」。郭珮文與張馳豪以獨特造型為節目擔任模特兒，郭珮文表示如在外國，有膽真空上陣行騷；張馳豪則未敢挑戰行泳衣騷。

記者：林蘊兒

節目《剪裁魔法師》由袁偉豪與胡定欣任主持，蘇永康、Ricky Kwok及名模Amanda Strang擔任評判，郭珮文、張馳豪、邢慧敏、王嘉慧及李爾晨化身模特兒演繹設計師作品。胡定欣入行多年拍劇為主，透露早年曾試過做主持，但自覺口才麻麻，今次遭胡蓓蔚（豹嫂）取笑搶主持工作，她與袁偉豪齊聲說：「可能公司認為我們合作過有一定默契，加上一些專業的主持近期忙，我們剛巧空閒有時間，便找來幫手『攝期』，而且我們騷錢不貴。」模特兒出身的袁偉豪沒技癢想行騷，稱不懂Chok樣，亦太久沒在鏡頭前拍攝硬照，對行騷感覺陌生。

胡：難集齊好姊妹開騷

胡定欣透露參與節目的設計師在行內擁有10年以上經驗，非常欣賞他們的作品，希望之後可以合作，問他們借衫，以行動支持本土設計。對於姚子羚想召集所有「胡說八道會」成員再一起開騷，胡定欣表示成員各有各忙，度期有困難，「李施嬅和胡杏兒在內地有工作，要集齊6人的檔期絕不容易，莫說開騷，連約齊人食飯都有難度，現在唯有跟豹嫂唱住歌先」。

邢慧敏穿透視露腰裝亮相，郭珮文則收起性感，以剪裁貼身的銀色套裝型格登場。郭珮文稱首次擔任模特兒不太習慣，雖然舅母是內地超模張金瀟，但沒問對方取貼士，「因為舅母生完BB正在坐月，我不敢騷擾她。如果是在外國行騷，我有膽真空上陣，但在香港則不敢，免得被人指指點點。因為返港後經常被人討論，其實自己不想太出位」。今屆港姐多名佳麗面試後因合約問題退選，去年參選的郭珮文不認同合約條款苛刻，稱大家接受才簽約。

張馳豪無膽穿泳褲行騷

張馳豪戴巨大髮飾、有色隱形眼鏡及化誇張妝容，造型突出，他解釋是設計師打造半獸人的感覺。身形高大又操得一身肌肉，但他未夠膽挑戰穿泳褲行騷，怕駕馭不到。

相關字詞﹕邢慧敏 剪裁魔法師 張馳豪 袁偉豪 胡定欣 郭珮文

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