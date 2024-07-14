車婉婉籲好友參加《中年3》 古淖文閉關備戰澳門個唱

古淖文正備戰8月初在澳門舉行兩場個人演唱會，完成手上工作後，正式閉關專心練歌、排舞及操肌。車婉婉爆古淖文非常為食，提醒他開騷前要忍口。古淖文稱很欣賞車婉婉之前為個唱努力減磅，練出馬甲線令人羨慕，要以她為學習榜樣。車婉婉笑說：「我鍾意見他眼望着我講『婉婉我好肚餓』，好似個仔叫阿媽一樣！香港有太多朋友約飯局，他只能坐不敢食，或者要暫時謝絕應酬。」

《中年好聲音3》截止報名日期臨近，車婉婉透露今次吸引不少從馬來西亞、新加坡及大灣區的素人報名參加，「我好開心，見到好多素人願意上台獻技是好事，可能大家見譚輝智很快開演唱會又得到大家支持，像是一個奇蹟」。她爆不少朋友、包括曾出道的歌手問應否參賽，她認為可以一試，因沒有什麼可以輸不起。她以自己為例，「當年我17歲報名參加新秀歌唱大賽，大會要收50元報名費，後來加至150元。現在《中年3》免費，報名方便得多，只要入圍100強，就能上台唱歌，為什麼不試試？」

記者：林蘊兒