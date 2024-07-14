吳保錡自爆曾被同學欺凌 程人富否認抽水笑小學生

昨日保錡與程人富參加「最強足球2 vs 2冠軍盃」總決賽及明星表演賽，同場還有許賢、蘇致豪及贊師父。保錡被問到跟程人富較量時會否有火花？保錡說他在社交平台是表達內心說話與反思，沒有針對任何人。他解釋對讀書有特別感受，自己由中學Band 1讀到Band 3，在學校未算狂被「蝦」，但也被「蝦」了幾年，所以對這件事特別有感覺。程人富被問到會否因抽水事件跟保錡有誤會？他笑說：「無呀！佢都唔係講我哋，無講小薯茄。而且我哋唔係抽水笑小朋友，我哋玩二創，這短片是講打工仔星期一至日返工未必有好人工，主要想畀小薯茄老闆睇，我哋公司係一至日都要返工的無良企業。今（昨）日星期六雖然要返工，但在這樣靚的場地踢波，若問我辛唔辛苦？我會答談唔上。」昨日保錡踢波時出小意外，他失平衡腰部撞向場邊鐵欄，痛到瞓地，程人富也有上前慰問。

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