「安心事件」後首度同台演出 鄭秀文許志安合唱曬愛全場起哄

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

Sammi今次演唱會服飾以型格、性感及可愛化身多個造型，其中紅色短髮造型的露腰裝，笑稱要露大截腰好大件事，「露太多，啲肉好容易唧出嚟，去年揀這件衫，就下定決心要更弗 ，都是自己攞嚟賤，找最難去挑戰，但我今日做到同著到這件衫」。演出嘉賓請來撐拐杖上台的Serrini（梁嘉茵），Sammi笑說：「因為Serrini有腳患，人重吖嘛！不過唔緊要，現在這個年代最緊要真我。講吓嘢啦！你平時好癲，不要扮優雅。」Serrini表示做首場嘉賓很大壓力，大讚Sammi很性感，特別為Sammi改編Jazz版本《煞科》。

唱電影主題曲感動落淚

Sammi安排環節細數電影之路，獻唱《不拖不欠》、《最後一次》、《感情線上》、《終身美麗》、《玻璃鞋》、《回來我身邊》、《如果你有事》、《長恨歌》、《Do Re Mi》及《我這樣活了一天》10首電影主題曲，回顧提名10次終奪金像獎影后，她說：「我知道去年攞獎的時候，好多朋友都替我感動，甚至落淚，多謝你們，在這行工作多年，我仍有機會演戲和唱歌，這一刻我在載歌載舞，你們都這麼瘋狂和享受，這個機會是你們給我，我非常之珍惜。」此時她忍不住淚灑舞台。

誠實面對每條皺紋

談到當年拍電影《長恨歌》患抑鬱症，Sammi稱雖然病了一段很長時間，但對她的人生是很重要的轉捩點。去年憑《流水落花》奪香港電影金像獎最佳女主角，她說：「由當初一個充滿蛋白質的小女孩，來到今日一個中年婦人，開始要演媽媽角色，但我沒負擔與尷尬，好坦然面對，因為人逐漸長大是必然，我會好誠實面對自己每一條皺紋年華老去，幾年前我都進入了婚姻的殿堂，走入了自己真正的家庭，不再是電影中的夢幻少女，經歷真實的婚姻和家庭就是我的蛻變，所以和大家一樣，落班後我都是一個女人仔。」

安仔伴奏對唱不說話

Sammi表示想趁去年獲獎這個光輝時刻舉行演唱會，可惜一個新冠病毒將整個計劃打散，「我以為會好快康復，但遠遠比我想像中慢，身體恢復亦遠遠比我想像中柔弱，於是我選擇了暫時退下，休息了7個月，但我相信凡事總有旨意，萬物有時，每件事發生都一定有美意在當中，休息之後，我覺得今次演唱會可以呈現一個更好的自己」。

自「安心事件」後，Sammi未曾跟老公許志安（安仔）公開露面，一直默默支持着安仔的她，指整個世界都好似動盪不安，籲大家應要好好學習珍惜，活在當下，她說：「好老生常談，但我總覺得無論人和事，最緊要兩個字，珍惜。」隨即唱出安仔歌曲《世紀末煙花》，在黑暗中為她彈鋼琴伴奏的正是安仔；當歌曲中段時，鋼琴位置亮起燈光，觀眾才察覺到安仔驚喜現身，全場即時起哄，之後安仔站起身跟老婆Sammi合唱，雖然相隔半個舞台，仍讓觀眾深深感受到那分甜蜜。安仔唱完便返回後台，未有說話，離開前與Sammi對望互相報以甜美笑容及點頭互勉，畫面有愛。Sammi再獨唱一曲《交換溫柔》，向老公表愛意。

稱郭啟華康復進度理想

安歌環節，Sammi選唱新歌《盲盒》及舊歌《記認》、《我們都是這樣長大的》。她向上月中風入院的經理人郭啟華致謝，趁機交代對方健康狀况，「經理人大概個半月前突然中風，我知道大家好關心他，我好想跟大家講一個好消息，他康復得相當唔錯，已返屋企休息，他也好努力每日練字和練講嘢，進步神速，我每日都跟他溝通，他是個充滿正能量和樂觀的人，還叫我樂觀去頂住，做好個騷」。

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