【開箱】《餘生一年的我，與可活半年的妳相遇》 純愛故事包裝生存意義

輕生前遇絕症病友

日本盛產純愛電影，從《情書》、《戀空》，到近年《我想吃掉你的胰臟》、《即使這份戀情今晚會從世上消失》、《我的櫻花戀人》等，數之不盡，依然樂此不疲繼續拍，證明捧場者衆。這些純愛電影共通點不離校園背景、主角有絕症、需面對人生抉擇等，例牌出現感性對白及催淚場面，並少不了煙花祭；《餘生一年的我，與可活半年的妳相遇》幾乎有齊以上特點，惟沒有刻意催淚，也沒有奇蹟出現，非常寫實地讓男女主角因絕症死去。

此片描述有美術才華的17歲高中生早坂秋人（永瀨廉飾）正準備挑戰年輕藝術家必經階段「二科展」，卻突然暈倒，經診斷發現心臟有罕見腫瘤，醫生表示他只剩一年生命。感絕望及厭世的秋人放棄參加「二科展」，鬱鬱寡歡度日。當他在醫院頂樓準備一躍而下之際，遇上正在畫畫的櫻井春奈（出口夏希飾），後者坦言只能活多半年，還繪下夢想中的天堂，稱比起長居醫院，更憧憬天堂生活。秋人當場被震懾，好奇對方為何不害怕死亡。為了找出答案，秋人隱瞞自己患病一事，接近這個笑得美麗又樂天的女生。

秋人每日探病，與春奈談生活、興趣，而且他們都愛畫畫，不僅同病相憐，也不願向別人透露病情，刻意與世隔絕。秋人其後解開春奈與閨密三浦綾香（橫田真悠飾）的心結。他每次探病，都會買5支非洲菊，扮演花店老闆娘的木村文乃將它代表敬重互愛、頑強毅力的花語告知秋人，後者亦讓春奈在剩下的半年時間度過人生最幸福的時光。電影最後秋人收到春奈所繪的3朵非洲菊，花語是「我愛你」，才得悉女方心意。

兩主角表現亮眼

春奈表面上開朗、積極地面對絕症，但她嚮往天堂，想快點結束生命；但認識秋人，並與閨密綾香和解後，人生變得積極，可是她最終仍無法對抗病魔，才最讓觀眾難過。戲中春奈說：「那時我說想早點死，我是真的這樣想，但現在不一樣，我不想死，想活得更久，希望有更多時間，跟秋人與綾香一起，今後我每天都會跟病魔搏鬥，只要今日不死，就是我贏了。」

秋人在春奈死後，也領悟到生命的可貴，決定接受手術，嘗試延長生命，還重新挑戰「二科展」，他說：「讓我知道自己時日無多，我認為是正確的事，讓我意識到什麼是重要的。」沒有大團圓結局，奇蹟沒發生在兩主角身上，只是稍延長二人數月或數年生命，這安排反而更加「貼地」。

電影另一看點是兩名主角的表現；25歲永瀨廉人氣男團King&Prince出身，亦參與拍劇，像《Last Man全盲搜查官》、《東京鐵塔》等，跟隊友高橋海人成為近年最搶手的年輕演員。戲中把永瀨廉拍得十分俊俏，相信粉絲必定滿意。現年22歲的出口夏希曾演日劇《舞伎家的料理人》及《因為你把心給了我》，演出經驗不多，但表現稱職，加上樣子甜美，令角色更討好。曾執導《即使這份戀情今晚會從世上消失》的《餘》片導演三木孝浩，拍得唯美，故事整體流暢，沒太刻意催淚，利用非洲菊、畫作等細節，讓觀眾感到暖心。