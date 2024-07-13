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娛樂

憑《三女性》膺康城影后 《閃靈》莎莉杜華逝世 享年75歲

【明報專訊】在《閃靈》扮演積尼高遜（Jack Nicholson）太太的莎莉杜華（Shelley Duvall），因糖尿病併發症前日於得州住所與世長辭，享年75歲。

莎莉杜華在得州出生及成長，20歲時在一個派對認識導演羅拔艾特曼（Robert Altman）的工作團隊，因外形獨特受到賞識，當時羅拔正拍攝電影《空中怪客》，劇組推薦她試鏡，並在片中演出一角，從此展開演藝生涯及跟羅拔長久的合作關係。羅拔形容她有不同面向，可展現迷人、傻氣、成熟、可憐及美麗各種面貌。莎莉七度與羅拔合作，包括《大力水手》、《普世歡騰樂滿城》，以及為她帶來康城影后殊榮的《三女性》。

莎莉杜華其他令人印象深刻的演出，還有《時光大盜》、《求愛怪傑》，以及活地亞倫（Woody Allen）執導的《安妮荷爾》等。不過代表作首推《閃靈》，故事講述失意作家帶同妻兒到偏遠酒店工作，被暴風雪圍困，兒子有通靈能力，能看見酒店的鬼魂；但丈夫逐漸陷入瘋狂，更企圖謀殺妻兒。

有傳《閃靈》導演史丹利寇比力克（Stanley Kubrick）給演員不少精神壓力，莎莉杜華拍攝片中經典的球棒戲，便被指拍了足足127次。莎莉1981年接受《人物》雜誌，稱寇比力克要求她一日喊足12小時，「我不會再這樣付出了，如果你想陷入苦痛而形容這為藝術，繼續吧，但不要預我」。

莎莉杜華曾與創作歌手Paul Simon及披頭四（Beatles）鼓手靈高史達（Ringo Starr）拍拖，並跟樂隊Breakfast Club主音Dan Gilroy從1989年廝守到臨終。後者亦發悼文證實莎莉逝世噩耗，「我可愛又美好的人生伴侶與朋友離開了我們，她最近受了很多苦，但現在自由了，飛走了，美麗的莎莉」。

相關字詞﹕閃靈 莎莉杜華

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