【娛樂場】煇黃「曲詞印記」 探索粵語流行曲興起與時代變遷

追溯當代粵語歌文化根源

策展人李正欣博士表示：「音樂不僅定義一個時代，更凝聚不同地方的人。『曲詞印記』讓觀眾回顧大眾廣播和家庭式音響時代，體驗由便攜式音樂播放器到數碼科技的演進，重溫港產片、粵語流行曲的興起及蛻變，亦透過展覽中創新科技，與年輕一輩追溯當代粵語歌曲的文化根源，深入體驗印記不同時代的旋律。」準備這次向「煇黃」致敬的展演，李博士跟顧嘉煇家人及研究人員在溫哥華發掘出一批珍貴資料，包括1980、1990年代初數十首廣告歌的總譜（親筆手稿），在顧嘉煇姐姐顧媚家中花園棚屋一些箱子裏找到，從未公開曝光。另外，得到黃霑兒子黃宇瀚借出兩幅私人珍藏的黃霑書法，加上由黃霑書房允許展出的《滄海一聲笑》（1991年香港電影金像獎最佳電影歌曲）總譜，珍貴難得。

顧嘉煇數十首廣告歌總譜曝光

觀眾游走不同展區、不同時代、不同歌曲之間，這趟聲音之旅以 「靜心室」拉開帷幕，顧嘉煇與黃霑共同創作的236首歌曲的歌名映入眼前，是介於中環繁忙嘈雜的聲音和聽覺記憶之間的聲波減壓室，觀眾參觀與不同時代相呼應的空間，從擺設的物品到展示歌詞和樂譜的熒幕，以及透過手機應用程式，聆聽不同界別人士對8首經典金曲的簡評。

電視在1970年代的香港逐漸成了生活不可缺少的一部分，展區內營造1970年代香港的生活場景，重現那個年代的家居擺設，各處響起優美旋律，1972年音樂劇《白孃孃》插曲《愛你變成害你》，歌曲見證顧嘉煇與黃霑首次合作，緊接是經典電視節目主題曲《家變》和《獅子山下》，感受當年社區鄰里情誼的集體記憶。另一個場景呈現一對兄弟的臥室，播放電影《英雄本色》插曲《當年情》，帶觀眾回到1980年代香港。

顧嘉煇與黃霑絕少共處一室工作，主要通過電話及傳真聯繫。「再想像工作間」呈現理想中曲詞創作的一個工作空間，一半是歌曲創作的工作室，另一半則是寫詞的地方，讓觀眾近距離了解當時錄音設備和音樂製作工具，重現不同時代錄音技術的演變，同時展示「煇黃」最後一次合作，2003年為音樂劇《酸酸甜甜香港地》創作歌曲，觀眾欣賞到載歌載舞同名主題曲的片段。

視覺聽覺感受當年生活點滴

複式展室地下二層展區，特別設置懷舊茶餐廳和電器維修店等場景，冰室的懷舊裝潢讓觀眾彷彿置身於上世紀末，伴隨着冰室播放電影《笑傲江湖》主題曲《滄海一聲笑》及電視劇《上海灘》同名主題曲，以及旁邊電器維修店聽到《焚心以火》（1989年電影《秦俑》主題曲），讓觀眾視覺及聽覺上都能切身地感受當年香港人的生活點滴。

「曲詞印記」展演

地點：大館01座複式展室

日期：7月11日至8月28日