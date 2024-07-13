明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

做回自己一身鬆 COLLAR李芯駖狂學唱歌追進度

入行3年出個人歌不覺遲 芯駖無意單飛︰COLLAR做得幾耐就幾耐

【明報專訊】COLLAR成員李芯駖早前推出個人首支單曲《SPYLING》，講述生活中每個人都似間諜 ，時常掩飾不想被別人看穿心中想法，有時會迷失，忘記自己最初的想法和喜好，最後發覺做回自己亦能獲大家接受，同時亦是芯駖的心聲，稱剛入行時什麼也不懂，所以收埋自己，曾一度迷失。

記者：柯美

攝影：劉永銳

李芯駖表示入行初期常收埋自己，「初時很多東西都不適應，就像接受訪問，都呆坐着不敢回答問題，連透氣都不夠膽，生怕講錯說話，惹人不喜歡，又會諗大家想我是個怎樣形象的藝人，搞到自己愈來愈繃緊不自在」。直至COLLAR推出意旨「i don't care」的團歌《idc》後才好一點，「在《idc》前有很多事情發生，完成這首歌後，覺得真的無需介意太多，專注唱歌和跳舞便可。其實我參加選秀騷《全民造星IV》，粉絲已睇到和接受我最真實一面，根本不需要掩飾。由決定做回自己開始，成個人鬆晒」。

出第一首單曲不覺遲

COLLAR成軍3年才擁有自己第一首單曲，李芯駖不覺來得太遲，反而覺得時間剛剛好，「一直覺得自己有些東西未達標，尤其是唱歌方面，畢竟自己是歌手，起碼達到某水平才可以出屬於自己的歌，我需要較多時間練習」。她現時跟3名老師學唱歌，因唱歌並非其強項，所以要急起直追，在短時間追回進度，她說：「之前COLLAR演唱會，我們各自有一首solo，我試過一日練足7小時，聲音有少許沙啞，但聲帶肌肉因此變得強壯，才明白唱歌要不停練、不停唱，聲帶才變厚。」

緊張就走音 要學放鬆

談到COLLAR演唱會被批評走音，問她們事後有否檢討？心駖表示每次工作後，她們都會檢討，當晚自己的表現亦失準，走了一粒音，「唱歌老師睇完第一場，提點我需注意什麼，好讓我在第2場改善。老師讚我進步了很多，但有一兩粒音仍聽得出好緊張，所以未來要學習放鬆，一緊張，平時練得幾好都徒然。（被批評唱歌差，會否不開心？）我們好少因為別人批評而不開心，反而自我要求高，演出有甩漏和蝦碌會不開心，例如Candy（王家晴）表演途中耳機無聲，即時忍不住喊」。她稱COLLAR成員性格各有不同，但甚少拗撬，因她們的性格比較「麻甩」，有意見會直接講出來，解決了就無事，不會放在心裏。

雖然很多人覺得團體不長久，但心駖暫時無意單飛發展，「COLLAR做得幾耐就幾耐，每個成員風格不一樣，但走埋一齊反而可嘗試更多東西。我們還有很多曲風未試，未來希望有不同風格的作品見大家，當然都會有底線，有些東西不可以去得太盡，會以我們本身團隊風格、力量及型格方向行先」。

最想與周潤發梁朝偉拍戲

李芯駖是電影迷，未來希望拍電影，「我很喜歡睇電影，每星期最少睇三四部，新或舊、什麼戲種都睇，最近睇梁朝偉舊作《流氓醫生》，對白好笑，心想如果由我來演會如何。想跟誰合作？當然希望能跟偶像周潤發和梁朝偉合作，我都喜歡很多女演員，有太多經典華語電影，有時睇完都會幻想自己是女主角。（想當哪部片女主角？）我喜歡《色，戒》。（要全裸？）所以無可能發生，我拍唔到，無論在演技和歷練上我都應該handle唔到。（身材上？）都唔係好handle到。」

髮型：Ricky Lam

化妝：Kineks Ho、Jenny Fung

場地：Pier 1929

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕李芯駖

上 / 下一篇新聞