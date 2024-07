被指「偷食人妻同事」 余德丞嬲爆發聲明︰故意誣衊

事件源於Elsie日前在社交平台限時動態上載她與余德丞在馬路邊幾乎額貼額及似手拖手的照片,表示照片是妹妹朋友拍下,問相中人是否其家姐。Elsie留言︰「你同男友人出街,連你細妹都以為你出軌嘅時候……How come you don't trust me!?!?」Elsie隨後將照片放大及留言「一張非常奇怪的合照,但引起誤會實在太搞笑。Where is Bonnie Wong?」余德丞轉發表示「真係無拖手」。站在兩人身邊戴cap帽及口罩的女子原來是商台DJ黃正宜(阿正,Bonnie)。阿正轉發帖子笑言做了電燈膽。

因環境太嘈貼近一點

余德丞前日在節目解釋當日與Elsie、阿正錄音後去取車,在彌敦道等過馬路,因環境太嘈,他應該是在聽Elsie說話才貼近一點。他稱與Elsie是同事及朋友,沒介入對方婚姻。他與Elsie丈夫曹梓冲好老友,早前一同去德國欣賞歐國盃開幕,指對方沒有誤會。

