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娛樂

奉俊昊拒執導《孤獨的美食家》電影版 61歲松重豐身兼編導演三職

【明報專訊】為慶祝東京電視台開播60周年，改編自日本同名漫畫的深宵日劇《孤獨的美食家》，由61歲男星松重豐主演，宣布明年1月推出電影版；過去12年一直扮演饞嘴「打工仔」井之頭五郎的松重豐，首次兼任導演和編劇，笑言曾邀請韓片《上流寄生族》金像導演奉俊昊加盟，可惜後者以公事繁忙為由拒絕，只好親自出馬，「入行拍戲之前，我的志願是成為電影導演，過了40年後，終於夢想成真，我感到快樂」。

《孤獨的美食家》講述從事進口家具雜貨業務的井之頭五郎（松重豐飾），趁着到日本各地洽談生意或拜訪親友的空檔，享用地道美食的故事。自2012年開播至今，先後推出10季日劇及多部特備劇，足迹遍及日本之餘，亦曾到台北及釜山取景。松重豐前日現身《劇場版 孤獨的美食家》記者會，解釋開拍電影和擔任編導的緣由。

曾合作《東京狂想曲》

為了貫徹劇集風格和主角性格，新片記者會只有松重豐一人上台，滿頭白髮的他「孤獨」地說：「當日劇拍到第10季的時候，我們必須思考未來去向，最後決定開拍電影。」新片由他跟《孤獨的美食家》編劇田口佳宏同共創作劇本，被問到為何兼任導演，松重豐笑言情非得已，原來他曾跟《上流寄生族》導演奉俊昊合作《東京狂想曲》，於是出動「人情牌」，邀請對方執導，「我寫信給他，雖然他以工作日程繁忙為由，拒絕我的邀請，但他表示非常期待看到新片上映」。

至於《孤獨的美食家》的導演呢？松重豐開玩笑說：「我擔心東京電視台的深宵劇組，從此轉投電影界懷抱，結果還是由我全權負責好了。」他憶述拍攝期間，一邊穿著井之頭五郎的戲服，一邊監視攝影機的畫面，雖然忙碌卻很快樂，「入行拍戲之前，我的志願是成為電影導演，過了40年後，終於夢想成真，能夠親身參與電影的各個部分，對我來說就像是賺到一筆巨大的財富」。

巴黎取景 1月補拍部分鏡頭

松重豐表示《劇場版 孤獨的美食家》去年9月開鏡，10月煞科，今年1月曾補拍部分鏡頭，包括到巴黎取景，拍攝以艾菲爾鐵塔為背景的場面，「當我提議出國拍戲，監製立即以製作費有限為由拒絕，最後還不是好好完成嗎？」至於新片內容，松重豐保持秘密，僅透露「這是一個愛情故事，亦是一場偉大的冒險，更像是反映日本社會現象的鏡子」，說罷即哈哈大笑，「總括而言，就是大堆頭製作」。

《劇場版 孤獨的美食家》定於明年1月10日在日本開畫，為了替新片造勢，電視台安排今年10月4日推出特備劇《各式各樣孤獨的美食家》，每集邀請不同演員客串，雖然陣容未定，但對忠實粉絲來說，仍然值得期待。

相關字詞﹕孤獨的美食家 奉俊昊 松重豐

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