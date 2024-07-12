明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

李璨琛挑戰演「跛豪」兼任監製 苗僑偉飾傳奇人物做足功課

【明報專訊】李璨琛、苗僑偉、姜皓文、周秀娜、陳家樂、胡子彤、張文傑和蘇皓兒等合演30集劇集《無懼》，日前在馬來西亞吉隆坡開鏡。李璨琛除主演還身兼監製，表示劇集講述1960、1970年代香港動盪下發生的事，圍繞一代毒梟「跛豪」、四大探長及反貪，「當時是黃賭毒昌盛的瘋狂世代，我和導演鍾盛遠2019年開始構思這個故事，經5年籌備終於順利開拍」。這次赴馬來西亞取景，他希望給觀眾全新風格和感覺。李璨琛飾演一代毒梟「跛豪」，加上身兼監製，承認很大挑戰，學習到做演員以外的事，兩者之間可取平衡，沒有牴觸。

苗僑偉繼2018年《守護神之保險調查》，相隔6年再赴大馬拍戲，跟以往一樣感受到粉絲對香港演員的熱情。他飾演四大總華探長之一岑樂天，性格豪爽、心思細密。他接角色後做了不少功課，「岑樂天是風雲人物，我很少演傳奇人物，是新嘗試」。

陳家樂請假回港陪老婆生仔

陳家樂飾演的陳火韜極具正義感，與苗僑偉、姜皓文及李璨琛有很多對手戲。他說接到角色時十分興奮，加上大班熟悉的香港演員在大馬拍戲，感覺像度假。

將榮升爸爸的陳家樂透露拍攝中段會請假回港，陪太太連詩雅迎接BB出世，開心表示：「這個假期一早已申請，希望BB順利出世，安頓好會趕快回劇組，不想影響大家拍攝進度。」

張文傑兼任動作指導

憑電影《九龍城寨之圍城》人氣急升的張文傑兼任《無懼》動作指導，飾演岑樂天手下牛精良，文戲為主，「最大挑戰要背30集戲的對白和看很多文字，難得與馬來西亞的特技人合作和交流，希望擦出新火花，給觀眾全新視覺效果」。

娛樂組

相關字詞﹕無懼 張文傑 胡子彤 陳家樂 周秀娜 姜皓文 苗僑偉 李璨琛

上 / 下一篇新聞