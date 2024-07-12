李璨琛挑戰演「跛豪」兼任監製 苗僑偉飾傳奇人物做足功課

苗僑偉繼2018年《守護神之保險調查》，相隔6年再赴大馬拍戲，跟以往一樣感受到粉絲對香港演員的熱情。他飾演四大總華探長之一岑樂天，性格豪爽、心思細密。他接角色後做了不少功課，「岑樂天是風雲人物，我很少演傳奇人物，是新嘗試」。

陳家樂請假回港陪老婆生仔

陳家樂飾演的陳火韜極具正義感，與苗僑偉、姜皓文及李璨琛有很多對手戲。他說接到角色時十分興奮，加上大班熟悉的香港演員在大馬拍戲，感覺像度假。

將榮升爸爸的陳家樂透露拍攝中段會請假回港，陪太太連詩雅迎接BB出世，開心表示：「這個假期一早已申請，希望BB順利出世，安頓好會趕快回劇組，不想影響大家拍攝進度。」

張文傑兼任動作指導

憑電影《九龍城寨之圍城》人氣急升的張文傑兼任《無懼》動作指導，飾演岑樂天手下牛精良，文戲為主，「最大挑戰要背30集戲的對白和看很多文字，難得與馬來西亞的特技人合作和交流，希望擦出新火花，給觀眾全新視覺效果」。

娛樂組